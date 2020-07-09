Украина

Передумал: Зеленский решил попользоваться госдачей в Конча-Заспе, которую до выборов хотел "отдать детям"

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей с начала июля пользуется госдачей на территории резиденции «Конча-Заспа» Государственного управления делами. Напомним, ранее НАПК выписало Зеленскому два административных протокола.

Непосредственно перед переездом семьи № 1 в доме, известном как «дача Ющенко» (экс-президент Украины Виктор Ющенко, — Авт.) или «дом № 29» сделали ремонт за государственный счет. Общая стоимость аварийно-восстановительных работ по текущему ремонту дома составила 200 тысяч гривен, еще 110 тысяч пошло на «ремонт системы пожарной сигнализации».

Обнаружившие это журналисты проекта «Схеми: корупція в деталях» напомнили, что до избрания во власть Зеленский заявлял, что государственные резиденции необходимо отдать детям.

Впервые кортеж президента на территории госдачи заметили 6 июля — он заехал туда по завершении рабочего дня и выехал только утром. Позднее журналисты зафиксировали и авто супруги президента Елены Зеленской, который также выезжал из ворот «дома № 29».

Авто президента

Авто первой леди Елены Зеленской

Отметим, что 9 июля Офис президента Украины подтвердил, что Зеленский продал дом и земельный участок в поселке Иванковичи под Киевом и внес соответствующую информацию в свою имущественную декларацию.

«Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», — говорится в сообщении Офиса.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщили, кто приобрел дом Зеленского в Иванковичах.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter