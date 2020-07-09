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Передумал: Зеленский решил попользоваться госдачей в Конча-Заспе, которую до выборов хотел "отдать детям"
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей с начала июля пользуется госдачей на территории резиденции «Конча-Заспа» Государственного управления делами. Напомним, ранее НАПК выписало Зеленскому два административных протокола.
Непосредственно перед переездом семьи № 1 в доме, известном как «дача Ющенко» (экс-президент Украины Виктор Ющенко, — Авт.) или «дом № 29» сделали ремонт за государственный счет. Общая стоимость аварийно-восстановительных работ по текущему ремонту дома составила 200 тысяч гривен, еще 110 тысяч пошло на «ремонт системы пожарной сигнализации».
Обнаружившие это журналисты проекта «Схеми: корупція в деталях» напомнили, что до избрания во власть Зеленский заявлял, что государственные резиденции необходимо отдать детям.
Впервые кортеж президента на территории госдачи заметили 6 июля — он заехал туда по завершении рабочего дня и выехал только утром. Позднее журналисты зафиксировали и авто супруги президента Елены Зеленской, который также выезжал из ворот «дома № 29».
Отметим, что 9 июля Офис президента Украины подтвердил, что Зеленский продал дом и земельный участок в поселке Иванковичи под Киевом и внес соответствующую информацию в свою имущественную декларацию.
«Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», — говорится в сообщении Офиса.
Напомним, «ФАКТЫ» сообщили, кто приобрел дом Зеленского в Иванковичах.108
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Передумал: Зеленский решил попользоваться госдачей в Конча-Заспе, которую до выборов хотел "отдать детям"
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