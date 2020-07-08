Сделка на 13,5 млн: Зеленский продал землю и недвижимость жене «слуги народа»

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, обратившийся в НАПК по поводу несвоевременной подачи информации об имущественных изменениях и получивший по этому поводу два админпротокола, продал землю и недвижимость жительнице Кривого Рога Валентине Кисель.

Как сообщает издание «ZN.UA», новой владелицей имущества является супруга народного депутата Украины и замглавы фракции «Слуга народа» Юрия Киселя.

Отмечается, что в президентскую декларацию были внесены два изменения, датированные 7 июля 2020 года. Так, Зеленский получил 12 млн 114 тыс. гривень от отчуждения недвижимости и еще 1 млн 356 тыс. грн от отчуждения земельного участка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае этого года Владимир Зеленский обнародовал налоговую е-декларацию. Согласно документу, в 2019 году доходы семьи президента составил 28 млн 602 тыс 468 гривен.



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