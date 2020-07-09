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Мечтал, чтобы закончилась война: стало известно имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 8 июля (фото)
В результате вражеского обстрела 8 июля на Донбассе погиб воин 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского Олег Олегович Шило.
Стрелку-помощнику гранатометчика было всего 29 лет, сообщили его побратимы из 30-й ОМБР на странице в Facebook.
В сообщении уточняется, что для Олега это была первая ротация в зону боевых действий, тем не менее командиры и собратья отмечают, что он ответственно относился к выполнению служебных обязанностей. Проявлял себя очень хорошо.
«Откровенный, искренний, веселый, всегда всем интересовался и хотел учиться… Больше всего мечтал, чтобы закончилась эта проклятая война, которая уносит жизни лучших сынов Украины», — пишут боевые побратимы погибшего бойца.
Олег Шило родился 05.04.1991, жил в Киеве. С 2009 по 2010 год отслужил срочную службу в 138-й радиотехнической бригаде в г. Васильков Киевской области. В 30-ю бригаду пришел служить в декабре-2019.
У погибшего воина остались родители и сестра.
«Командование и личный состав 30-й ОМБР им. князя Константина Острожского выражают свои искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. За смерть нашего собрата действия врага не останутся безнаказанными. Мы сделаем все от нас зависящее. Вечная память герою! Он положил жизнь, защищая родную землю от российских оккупационных войск», — сказано в сообщении соратников погибшего героя.
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