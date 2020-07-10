Ветеран АТО после ранения научился ходить: эмоции мамы растрогали сеть (видео)

Украина

Развязанная российскими террористами война против Украины принесла с собой не только ужасы боевых действий, обстрелы и смерти. Для многих украинских бойцов, которые прошли путинскую мясорубку, война обернулась необходимостью переживать не меньший шок и страдания уже в мирной жизни, когда они были вынуждены заново учиться ходить, стоять или держать в руках самые обычные предметы.

Об одном из таких украинских героев рассказывает десантник, известный в Twitter под ником «Позывной Колым».

На видео показано, как неизвестный боец, проходящий курс реабилитации, пытается взять в руки костыль, и это ему удается! Затем молодой человек пытается сделать несколько шагов вперед, и снова успешно!

«Иди, иди, мое дитя, пусть Господь-бог тебе помогает! Мое солнышко любимое, мой сынулечка!» — говорит сквозь слезы мама героя.

«У меня нет слов!!! Только слезы на глазах!» — пишет автор видео.

Юноша с ампутированной ногой снова пытается идти вперед — неуверенной робкой походкой, но настойчиво и упорно — мама даже вынуждена просить его остановиться — она уже устала, но безумно рада успехам своего сына.

В мене немає слів!!!

Лише сльози на очах! pic.twitter.com/vIZGp6jdVp — Позивний Колим (@Kolym0224) July 9, 2020

Видео до глубины души растрогало читателей блога.

«Надо гордиться такой силе духа и брать пример. Слава героям», «Пусть ангел-хранитель дает КРЫЛЬЯ…», «Низко кланяюсь! Горжусь! И плачу!» — пишут они.

Также пользователи желают маме и сыну здоровья, счастья и Божьего благословения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ветеране АТО, которому говорили, что он будет передвигаться только на ходунках. Но он научился ходить без посторонней помощи.

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