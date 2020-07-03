Здоровье и медицина

Мне говорили, что буду передвигаться только на ходунках. Сейчас хожу без посторонней помощи, — ветеран АТО

Герой публикации «ФАКТОВ» гранатометчик добровольческого батальона «Донбасс» Евгений Саленко (позывной «Альпинист») прошел курс реабилитации в Ривненском областном госпитале ветеранов войны, на базе которого создан уникальный реабилитационный центр для воинов АТО/ООС с нейротравмами

С каждым днем «марафонские забеги» Евгения становятся все длиннее. Про забеги Женя, конечно, шутит. Но то, что сейчас он, опираясь на палочку, может пройти почти 70 метров без остановки, настоящая победа. Еще три месяца назад дистанция была в три раза короче. Начинал буквально с нескольких метров — перемещался под присмотром врача от стенки к стенке в узком коридоре реабилитационного центра.

— Первый шаг сделал… случайно, — с улыбкой вспоминает 49-летний Евгений Саленко. — Однажды мой реабилитолог Юрий сказал: «Оставь палочку и иди». Я так и сделал — неуверенно прошел метра два. Сам от себя такого не ожидал. Юра тоже удивился. Но у меня получилось! Теперь тренируюсь и хожу все лучше.

Опираясь на палочку, Евгений проходит уже 70 метров без остановки. Это для него настоящая победа

Прошлым летом в реабилитационном центре начали применять ботулотоксин в качестве экспериментального лечения пациентов с нейротравмами. Евгению посчастливилось стать одним из участников этой бесплатной программы. Эксперимент оказался удачным. Правда, в дальнейшем нужно будет искать деньги для повторного курса.

— В реабилитационном центре в Клевани Ривненской области постоянно работают над совершенствованием методик лечения, — говорит супруга Евгения Светлана. — Мы были в этом центре и раньше, но тогда там таких уколов не делали. А когда приехали в очередной раз, Жене предложили ввести препарат, чтобы снять спастику мышц, которые находятся в постоянном тонусе. Это очень ответственно — укол делает невропатолог под контролем УЗИ. Не дай Бог попасть в нерв или сосуд!

— Когда расслабляются спазмированные мышцы, нужно закачивать те, которые были выключены из работы, — продолжает Евгений. — Препарат действует в течение трех — шести месяцев. За это время восстанавливаются мышечные сокращения, и вот результат: я хожу! Да, конечно, совсем не так, как до ранения, но держусь на собственных ногах. Без ходунков и даже без палочки могу обходиться, если «страховка» рядом.

«Если бы не жена Света, я давно лежал бы в могиле, — признается Евгений»

Евгений то и дело нежно смотрит на Светлану. Эта симпатичная женщина стала его опорой. Об истории отношений пары «ФАКТЫ» писали 2 октября 2015 года. В то время Евгений еще находился в госпитале, Светлана ухаживала за ним постоянно. Буквально за несколько дней до тяжелейшего ранения Евгений сделал Свете предложение. А поженились они, уже пройдя через серьезные испытания.

Евгений и Света поженились прямо в госпитале

— Возможно, для кого-то чудо, что Женя начал ходить, а для нас — закономерный результат титанического труда, — продолжает Светлана. — Рано или поздно это должно было случиться. Хотя врачи не давали Жене никаких шансов. Мы консультировались и у столичных специалистов, и у американских реабилитологов, приезжавших в Киев для осмотра атошников с тяжелыми ранениями. Их самый смелый прогноз звучал так: «Сможет стоять и передвигаться с ходунками». Мы слушали светил, но с ними не соглашались. Потому что были уверены: инвалидная коляска — это временно.

Теперь частенько под вечер, когда спадает жара, Евгений прогуливается вокруг дома — делает разминку. Пока еще он ходит с тростью, в специальных ортезах на ногах. Поначалу, говорит, было очень тяжело — ноги цеплялись за каждую неровность на асфальте. Да и сейчас его походка далека от идеальной: левую стопу тяжело поднять и не менее тяжело опустить, правую голень нелегко отвести вперед. Но «марафон» продолжается.

«Осколок снаряда попал в голову и задел мозговой центр, отвечающий за координацию движений»

Они встретились за пару дней до его тяжелого ранения. Уходя в бой, он сделал ей предложение. Она только улыбнулась, ничего на это не ответив.

С Женей Светлану познакомила ее взрослая дочка, пригласив его вместе с сослуживцами на мамин зеленый борщ. У солдат был выходной, и они выбрались на прогулку в город.

— Мы с подружкой заметили возле драматического театра группу мужчин в военной форме с шевронами батальона «Донбасс», — вспоминает Наталья Орлова, дочь Светланы. — «Альпиниста» я сразу выделила — он был самым видным в той группе, и по возрасту маме в мужья годился. Мой отец за четыре года до военных действий умер от рака, и мама поставила на своей личной жизни крест. А мне так хотелось, чтобы у нее была опора в жизни! Поэтому решила найти для нее настоящего мужчину, которого я могла бы называть папой. Ставку сделала на военных. Тогда в Мариуполе многие приглашали военнослужащих, находившихся в увольнении, с улиц к себе домой: накормить, дать возможность принять душ, окунуться в домашнюю атмосферу… В общем, забрала я всю ту группу домой, а маме, указав на «Альпиниста», шепнула на ушко: «Не упусти его!»

План девушки сработал — одинокий мужчина (Евгений давно был в разводе) влюбился в красавицу хозяйку. Вот только вышло все наоборот: именно Свете выпала судьба стать опорой для Жени. С виду миниатюрная и хрупкая, она не дала сломаться физически крепкому до ранения солдату, с которым была знакома всего два дня. Буквально носила его, лежачего, на своих руках.

Свой последний бой «Альпинист» принял 25 апреля 2015 года под Широкино, что в тридцати километрах от Мариуполя. В тот день боевики не прекращали обстрелов украинских позиций. По ним работали минометы, гаубицы, артиллерия.

— Крыша бывшего пионерского лагеря, где я засел со своим гранатометом, была вся изрешечена вражескими снарядами, — вспоминает тот бой Евгений. — Мне целый день поступали приказы оставить позицию. Приказы шли из Министерства обороны. Но добровольцы из «Донбасса» и «Азова» сказали, что Мариуполь не сдадим. И стояли насмерть. Я тоже игнорировал приказ, продолжая отстреливаться. Наконец, оставил свою позицию и спустился на землю. И тут же получил осколок снаряда в голову. Раздробленные кости черепа задели центр, отвечающий за координацию движений. Моему другу с позывным «Марьячи» из Киева осколок попал в ключицу и застрял в сердце. Он умер по дороге в больницу. Я тоже мог умереть: по дороге в госпиталь скорую, в которой нас везли, расстреляли боевики. Один из осколков разворотил мне мочевой пузырь. В общем, дважды раненого меня доставили в больницу на бронетранспортере. Естественно, я всего этого не помню, так как находился без сознания. Лишь на несколько минут пришел в себя, когда меня несли на носилках. «Держись, мужик, у тебя большие проблемы с головой», — услышал я чей-то голос.

В Днепропетровский военный госпиталь бойца доставили сан-авиацией. Оценить тяжесть своего состояния он тогда еще не мог. Думал, подлечится и снова вернется на фронт.

Светлана помнит день первой встречи с Женей. И момент расставания.

— Он ушел, а я не спросила ни его фамилии, ни номер телефона, — рассказывает Светлана. — Знала только позывной. Но мое сердце почувствовало беду, как только услышала вой скорых после обстрела на линии столкновения, под городом. Потом появились сообщения, что в результате обстрела позиций добровольческих батальонов несколько человек было ранено и один убит. И я начала поиски своего «Альпиниста». Бойцы батальона «Донбасс» подсказали, где его искать. Женя был в больнице, его еще оперировали. Из операционной вывезли в трубках и бинтах. «Ранение очень тяжелое. Ничего не могу сказать. Придите завтра», — сообщил хирург.

Конечно же, Светлана пришла. С тех пор она не оставляет Женю ни на день.

— Если бы не Света, я давно лежал бы в могиле, — признается Евгений. — Поначалу очень стеснялся своей беспомощности, а потом никого из медперсонала не подпускал к себе: только Света знала, как меня приподнять, где взяться, чтобы не причинить боли. А болело у меня все тело — от макушки до пяток.

«Поврежденной рукой Женя уже берет полную чашку воды, режет мясо, пользуется компьютерной мышкой»

Спустя несколько месяцев, 26 сентября, Светлана Цикилек и Евгений Саленко торжественно сыграли свадьбу, прямо в Кременчугском областном военном госпитале. А еще через некоторое время Женю отправили на реабилитацию в Польшу. Света его сопровождала.

— В польском реабилитационном центре «Добрый брат» (недалеко от Гданьска), где проходят восстановление украинские бойцы, Жене два месяца делали лимфо-дренажный массаж, он выполнял специальные упражнения, — продолжает Светлана. — Там впервые и стал на ноги, держась за ходунки. Перед поездкой в Польшу я едва подобрала для него бурки. Взяла самого большого размера, потому что из-за застоя лимфы ноги были отечными и в обычную обувь не влезали.

— Если бы с самого начала мною занимались так, как в Польше, я встал бы с коляски значительно раньше, — уверен Евгений Саленко. — Поляки, например, начинают реабилитировать больного, едва он отойдет от наркоза.

— Благодаря лечению начала восстанавливаться рука, — говорит Светлана. — Женя ее постоянно нагружает: пользуется компьютерной мышкой, берет полную чашку воды, режет мясо для плова. Муж любит куховарить и уже иногда заменяет меня на кухне.

Специалисты столичного Института нейрохирургии закрыли Евгению большую вмятину в лобно-теменной части специальной пластиной, деньги на которую собрали волонтеры из «Полтавского батальона неравнодушных». Реконструкция черепа требовалась не столько для того, чтобы убрать косметический дефект, сколько для снятия неврологической симптоматики. К сожалению, не все удалось сделать. Например, его раздражают шелест листвы, жужжание мухи, плеск воды, звуки машин.

— Выпить сейчас даже 50 граммов водки — не удовольствие, а лишняя головная боль, — улыбается Евгений. — Все это последствия черепно-мозговой травмы. Поэтому алкоголь и сигареты остались в прошлом. Но я счастлив, что снова могу играть на гитаре. До войны много путешествовал на байке, часто бывал в походах, как же без гитары? Знал мелодии более четырехсот песен. Сейчас уже легко беру аккорды. Есть и другие успехи: поврежденной рукой чищу зубы, могу подняться на три-четыре ступеньки или спуститься вниз.

В просторной однокомнатной квартире, деньги на которую выделило государство, установлена шведская стенка. Хозяин подходит к ней несколько раз в день. Разрабатывает колени, тренирует вестибулярный аппарат, выполняет упражнения на координацию. Без этого ежедневного напряженного труда не было бы такого результата. А еще это помогло Жене сбросить лишние 10 килограммов. Малоподвижный образ жизни и калорийное питание привели к тому, что мужчина, весивший после комы всего 55 килограммов, со временем удвоил вес. Его цель — сбросить еще 20.

Но больше всего Евгений Саленко поразил меня тем, что уже сделал подробный чертеж собственного энергоэффективного дома, не имея пока даже клочка земли под него.

— Хочу, чтобы в доме была своя электроэнергия, свое тепло, своя вода… И не надо мне никаких льгот от государства, — делится планами на будущее ветеран российско-украинской войны Евгений Саленко. — Со строительством дома обещает помощь друг. Это будет одноэтажная постройка площадью семьдесят квадратных метров. Чердачное пространство займет Света под швейную мастерскую. Она у меня большая рукодельница. Шьет свадебные платья, вяжет…

Света — экономист по образованию, но в последние годы перед войной ездила на заработки в Россию и Польшу, ухаживала за больными. Как будто набиралась опыта перед самым своим ответственным жизненным экзаменом. А Евгений до войны занимался утеплением фасадов домов, постоянно висел на веревках, потому и позывной взял «Альпинист». Политикой не интересовался, на майданы не выходил. Но, когда враг пришел на нашу землю, взялся за оружие.

— Потому что Украина — это мой дом, и никому не позволено заходить в него без позволения, тем более пытаться уничтожить, — объясняет он. — Даже если бы знал наперед, что будет так, как сейчас, все равно пошел бы воевать не задумываясь.

Об отваге этого стойкого солдата многое могут сказать его награды: крест Национальной гвардии, орден «Честь и воля», медали «За оборону Мариуполя» и «За верность Украине» І степени.

Увы, наград для жен за верность и преданность мужу не придумали… Друзья этой невероятно дружной семьи говорят: «Все, что касается прогресса в Женином лечении, заслуга этой маленькой, хрупкой женщины. Бог послал Жене ангела».

Они прошли вместе через многое, выдержали. Но самой сложной для них оказалась война с городскими чиновниками. Одни хотели украсть у них половину денег, выделенных на квартиру, другие — вовремя не сообщили о предоставленном участке земли и решение ликвидировали. Было такое, что у Жени прервалась группа инвалидности и ему отказали в выделении материальной помощи. Порой от человеческого бездушия у Светланы с Евгением опускались руки. Тогда им помогали побратимы, руководство области, просто неравнодушные люди. Но это точно не то, ради чего затевались преобразования в стране.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Черногории открыли реабилитационный центр для военных из Украины.

Фото из семейного альбома



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