The New York Times попало в новый скандал из-за Крыма

Украина

Влиятельное американское издание New York Times в очередной раз проиллюстрировало статью об Украине с картой аннексированного Россией Крыма с четким нарушением признанной международным сообществом украинской границы.

В посольстве Украины в США вновь обратились в редакцию с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте нашей страны и не играть на руку российской информационной пропаганде.

«Американское издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей — „A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan“. Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду. А правда в том, что Крым — это Украина! Ошибка должна быть исправлена», — говорится в сообщении украинской дипмиссии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ответ на предыдущее обращения украинских дипломатов, в New York Times заявили, что не будут менять изображение карты Украины. Мол, именно такой способ оформления карт принят в редакции



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