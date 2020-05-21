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Украина

«1+1» попал в скандал из-за карты Украины без Крыма

12:53 21 мая 2020
Карта Украины
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В четверг, 21 мая, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания решил назначить внеплановую проверку на «1+1» из-за карты Украины без аннексированного Россией Крыма. Ранее подобным образом «отличилась» популярное американское издание New York Times.

Так, Нацсовет решил проверить «1+1» после обращения СБУ по поводу показа в выпуске новостей «ТСН» 13 апреля в сюжете «Обвал цен» карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot. «Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины „О телевидении и радиовещании“, которыми телерадиоорганизации обязано соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию», — говорится в сообщении.

Также было принято решение проверить ООО «Новости 24 часа» (спутниковый телеканал «NEWSONE»). Так, во время мониторинга 8 — 10 мая в эфире телеканала (передача «Противостояние» (ведущие В. Пиховшек и Д. Панченко) «были распространены высказывания, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований абзацев четвертого и шестого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации». В этих пунктах речь идет о недопустимости разжигания вражды и ненависти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на американской интернет-площадке Vox появилась карта Украины без Крыма. Карта была посвящена распространения COVID-19. Крымский полуостров и материковая часть Украины были обозначены на карте разными цветами.

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