- 03:55 Самый быстрый компьютер в мире назвал потенциальные лекарства от COVID-19
- 03:25 Обыграл в наперстки: попугай выполнил тест на зрительную память на уровне студентов Гарварда
- 02:23 У Зеленского процитировали Меркель, чтобы объяснить необходимость пересмотра Минских соглашений
- 01:57 Наев рассказал, откуда ВСУ ждут наступления российских войск
- 01:25 Где Крым?! «Райффайзен Банк Аваль» заставили извиниться за карту Украины без аннексированного полуострова
- 00:45 Ветеран АТО после ранения научился ходить: эмоции мамы растрогали сеть
- 09.07 23:50 Мечтал, чтобы закончилась война: стало известно имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 8 июля
- 09.07 23:25 В Тернополе ослабили карантин: что теперь разрешено горожанам
- 09.07 22:57 "Зеленский здесь вообще ни при чем": военные объяснили, зачем вычерпывали лужи бутылками
- 09.07 22:37 Передумал: Зеленский решил попользоваться госдачей в Конча-Заспе, которую до выборов хотел "отдать детям"
- 09.07 21:55 Маршрутка без тормозов устроила массовое ДТП в центре Днепра
- 09.07 21:52 Стало известно, где «Шахтер» сыграет ответный матч Лиги Европы с «Вольфсбургом»
Самый быстрый компьютер в мире назвал потенциальные лекарства от COVID-19
К дискуссии о наиболее эффективных лекарствах против COVID-19 японские ученые решили привлечь суперкомпьютер «Фугаку», который был разработали японский Институтом физико-химических исследований (RIKEN) и компанией Fujitsu. В июне 2020 года специалисты международного проекта «Топ-500» признали «Фугаку» самым мощным суперкомпьютером в мире.
Об этом пишет газета Asahi Shimbun.
C помощью суперкомпьютера «Фугаку» ученые из Киотского университета проанализировали более 2 тыс. медицинских препаратов на предмет того, могут ли они подавлять активность одного из белков, который играет важную роль в жизнедеятельности коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).
«Фугаку» помогал моделировать взаимодействие препаратов и вируса.
Выяснилось, что некоторые лекарственные препараты могут подавлять действие главной протеазы коронавируса — фермента, который отвечает за его размножение. Некоторые из этих препаратов уже проходят клинические испытания вне Японии.
Один из таких препаратов — никлозамид, который используют при заражении ленточными червями и другими похожими паразитами, другой — нитазоксанид — используют для лечения паразитарных и вирусных инфекций.
Результаты исследования ученые планируют передать фармацевтическим компаниям, чтобы те смогли проверить эффективность данных медикаментов в клинических испытаниях.
Также компьютер помог выдать рекомендации относительно воздушных путей заражения коронавирусом. Главная из таких рекомендаций — улучшить меры по вентиляции помещений и избегать замкнутого пространства.
Для примера, открытые окна в поездах снижают возможность инфицирования пассажиров в 2−3 раза. Но для достижения адекватного проветривания необходимо увеличить расстояние между пассажирами, то есть, уменьшить само количество пассажиров в поездах.
Для офисов, учебных заведений и больниц другая рекомендация для снижения риска инфицирования — установка перегородок между рабочими/учебными местами и плотных штор до самого потолка между больными.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) остановили испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир. По мнению специалистов ВОЗ, тесты для поиска лекарства от коронавируса показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди пациентов с COVID-19. Заключение касается только тестирования этих препаратов на пациентах в лечебных учреждениях, говорится в сообщении ВОЗ.7
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Потенциальные "жертвы": ученые установили, носители какой группы крови чаще заражаются коронавирусом
Ольга Сумская: «До сих пор не рискую ходить в салоны красоты, еще до пандемии освоила макияж, маникюр и даже покраску волос»
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»