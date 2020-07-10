Самый быстрый компьютер в мире назвал потенциальные лекарства от COVID-19

Наука и технологии

К дискуссии о наиболее эффективных лекарствах против COVID-19 японские ученые решили привлечь суперкомпьютер «Фугаку», который был разработали японский Институтом физико-химических исследований (RIKEN) и компанией Fujitsu. В июне 2020 года специалисты международного проекта «Топ-500» признали «Фугаку» самым мощным суперкомпьютером в мире.

Об этом пишет газета Asahi Shimbun.

C помощью суперкомпьютера «Фугаку» ученые из Киотского университета проанализировали более 2 тыс. медицинских препаратов на предмет того, могут ли они подавлять активность одного из белков, который играет важную роль в жизнедеятельности коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).

«Фугаку» помогал моделировать взаимодействие препаратов и вируса.

Выяснилось, что некоторые лекарственные препараты могут подавлять действие главной протеазы коронавируса — фермента, который отвечает за его размножение. Некоторые из этих препаратов уже проходят клинические испытания вне Японии.

Один из таких препаратов — никлозамид, который используют при заражении ленточными червями и другими похожими паразитами, другой — нитазоксанид — используют для лечения паразитарных и вирусных инфекций.

Результаты исследования ученые планируют передать фармацевтическим компаниям, чтобы те смогли проверить эффективность данных медикаментов в клинических испытаниях.

Также компьютер помог выдать рекомендации относительно воздушных путей заражения коронавирусом. Главная из таких рекомендаций — улучшить меры по вентиляции помещений и избегать замкнутого пространства.

Для примера, открытые окна в поездах снижают возможность инфицирования пассажиров в 2−3 раза. Но для достижения адекватного проветривания необходимо увеличить расстояние между пассажирами, то есть, уменьшить само количество пассажиров в поездах.

Для офисов, учебных заведений и больниц другая рекомендация для снижения риска инфицирования — установка перегородок между рабочими/учебными местами и плотных штор до самого потолка между больными.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) остановили испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир. По мнению специалистов ВОЗ, тесты для поиска лекарства от коронавируса показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди пациентов с COVID-19. Заключение касается только тестирования этих препаратов на пациентах в лечебных учреждениях, говорится в сообщении ВОЗ.

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