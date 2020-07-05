ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов от COVID-19: названа причина

Здоровье и медицина

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где положительно оценили результаты британского исследования лечении коронавируса, остановили испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир.

По мнению специалистов ВОЗ, тесты для поиска лекарства от коронавируса показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди пациентов с COVID-19. Заключение касается только тестирования этих препаратов на пациентах в лечебных учреждениях, говорится в сообщении ВОЗ.

Также сообщается, что по итогам четырех месяцев наблюдений, когда применяли ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, эксперты организации выяснили, что наиболее эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир.

Ремдесивир — противовирусный препарат широкого спектра, ранее использовался для лечения зараженных вирусом лихорадки Эбола.

В испытаниях приняло участие более 4,5 тысячи пациентов.

В ВОЗ назвали ремдесивир «единственным обнадеживающим» лекарством от коронавируса.

Напомним, ранее представители ВОЗ заявили, что для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение года потребуется свыше 31 миллиарда долларов. А получить эффективную вакцину, доступную для всех нуждающихся, рассчитывают в течение 12- 18 месяцев.

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