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Пластик, водоросли и фекалии: после шторма в Севастополе появились огромные «мусорные острова» (фото)

6:58 10 июля 2020
Мусор в Севастополе

Итогом шестилетнего «хозяйствования» оккупантов в аннексированном Крыму стало тотальное загрязнение моря: об этом говорят не только огромные потоки фекалий в Коктебеле, но и горы мусора, заполонившие акваторию Севастополя после бушевавшего на днях шторма.

Об этом рассказывает Крым.Реалии.

Издание уточняет, что поверхность Артиллерийской бухты в центральной части города покрыта пластиком, гниющими водорослями, целлофановыми пакетами, фекалиями.

Мусор частично принесли волны, частично он попал из канализационных стоков. В Артбухту выходит коллектор, собирающий канализацию с большой территории улицы Одесской. Возле выхода трубы в оконечности бухты в центре Севастополя часто собираются острова из отходов. По бухте плавают пластиковые бутылки, пакеты, пищевые отходы, фекалии, трупы птиц.

«Мусорные острова» дрейфуют возле парома, прогулочных катеров и местных рыбаков.

По соседству с Артиллерийской бухтой находится главный центральный пляж города — «Мыс Хрустальный». Но пляж из-за замусоривания акватории не закрывали.

По сообщениям местных жителей, на многие пляжи Севастополя шторм также вынес мусор, который убирают арендаторы.

С акваторией дело обстоит хуже — ее убирать некому. Ранее оккупанты сообщали об отсутствии в городе судна-мусоросборщика в рабочем состоянии.

В июне в акватории Артиллерийской бухты в присутствии местных СМИ провели испытания катамарана-мусоросборника местного производства.

Но когда мусоросборщики начнут регулярно очищать бухту, власти не сообщали. По подсчетам местных специалистов, Севастополю нужно около двадцати таких мусоросборщиков.

До аннексии в Севастополе регулярно работали два мусоросборщика, которые обслуживали все бухты города. Теперь же, похоже, загрязнение достигло таких масштабов, что мусоросборщиков нужно в десять раз больше!

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в воде бухты Севастополя в воде были обнаружены холерные эмбрионы, поэтому «руководство» города попросили закрыть популярные пляжи.

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