Опаснее коронавируса: Китай заявил об эпидемии загадочной пневмонии в Казахстане

Мир

Посольство Китая в Нур-Султане предупредило своих граждан о распространении в Казахастане (бывший президент которого Нурсултан Назарбаев уже излечился от коронавируса) неизвестной инфекции, уровень смертности от которой выше, чем от коронавируса. И призвало соблюдать повышенные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риски заражения.

Как пишет Daily Mail, посольство сообщило, что в Атырауской, Актюбинской областях и в городе Шымкенте с июня наблюдается существенный рост заболеваемости пневмонией. При этом пневмония не вызвана новым коронавирусом — результаты тестов на него отрицательные.

«С начала года от этой пневмонии умерли 1772 человека, только в июне — 628. Среди жертв есть граждане Китая. Характеристики данного вируса еще не до конца установлены», — заявили в посольстве.

Медики в Казахастане считают, что пневмония все же связана с коронавирусом — несмотря на отрицательные результаты тестов, которые могут быть ложными. Министерство здравоохранения страны опровергает сообщения Китая о новой болезни. Как сообщает издание Литер, в официальном заявлении ведомства говорится, что «что данная информация не соответствуют действительности».

Между тем 10 июля стало известно, что в Алматинской области от пневмонии умер главный санитарный врач региона Кайрат Баймухамбетов.

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