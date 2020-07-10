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Ушел из жизни меценат Игорь Понамарчук
В Киеве скончался известный меценат, общественный и культурный деятель, учредитель и генеральный директор Киевского городского музея «Духовные сокровища Украины» Игорь Понамарчук. Ему было всего 66 лет.
В соцсети напомнили, что в прошлом Игорь Тарасович был заведующим отделением кардиологии Александровской клинической больницы, а затем, будучи директором музея «Духовные сокровища Украины», продолжил лечить сердца людей невероятной человечностью, добротой и любовью к ближнему.
«Вместе с коллегами по работе в фонде искренне сочувствуем его жене, всей семье. Это чрезвычайно большая утрата для всех нас, кто знал Игоря Тарасовича, глубоко уважал его и любил», — написала в Facebook президент благотворительного фонда Святой Марии Анна Матико-Бубнова.
Причина смерти мецената пока не известна.
Напомним, ранее в Павлограде на Днепропетровщине внезапно умер 52-летний подполковник из «Азова».315
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