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Общество и люди

Ушел из жизни меценат Игорь Понамарчук

9:13 10 июля 2020
Игорь Понамарчук

В Киеве скончался известный меценат, общественный и культурный деятель, учредитель и генеральный директор Киевского городского музея «Духовные сокровища Украины» Игорь Понамарчук. Ему было всего 66 лет.

В соцсети напомнили, что в прошлом Игорь Тарасович был заведующим отделением кардиологии Александровской клинической больницы, а затем, будучи директором музея «Духовные сокровища Украины», продолжил лечить сердца людей невероятной человечностью, добротой и любовью к ближнему.

«Вместе с коллегами по работе в фонде искренне сочувствуем его жене, всей семье. Это чрезвычайно большая утрата для всех нас, кто знал Игоря Тарасовича, глубоко уважал его и любил», — написала в Facebook президент благотворительного фонда Святой Марии Анна Матико-Бубнова.

Причина смерти мецената пока не известна.

Напомним, ранее в Павлограде на Днепропетровщине внезапно умер 52-летний подполковник из «Азова».

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