Стало известно, где «Шахтер» сыграет ответный матч Лиги Европы с «Вольфсбургом»

Спорт

Европейский футбольный союз (УЕФА), утвердивший формат доигровки еврокубков сезона-2019/2020, принял окончательное решение, что ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут, согласно изначальному расписанию, на полях команд, которые первые матчи играли на выезде. Правда, при этом отмечается, что это будет возможно лишь в том случае, если нет проблем с посещением этих стран и возможно проведение футбольных матчей в них.

Таким образом, поединок между донецким «Шахтером» и немецким «Вольфсбургом» состоится в Украине. Что касается противостояний, где не сыграли первые матчи («Хетафе» — «Интер» и «Рома» — «Севилья»), то в них будет сыграна одна игра, которая пройдет в Германии.

Планируется, что поединки данной стадии пройдут 5−6 августа. Дальнейшие раунды будут состоять из одного поединка, и вплоть до финала пройдут также в Германии.

Напомним, что в первом поединке, состоявшемся 12 марта в Вольфсбурге, «горняки» одержали победу — 2:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена бразильского легионера «Шахтера» Дентиньо пожаловалась, что их дети страдают от расизма в Украине.

Фото ФК «Шахтер»

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