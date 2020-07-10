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Евросоюз меняет правила работы дальнобощиков: как это отразится на Украине
В Евросоюзе согласовали масштабную реформу, которая изменит условия работы дальнобойщиков. Напомним, что в Украине водителей большегрузов стали активно проверять на перегруз.
Как пишет «Немецкая волна», решение о реформе утвердил Европарламент. «Условия работы на территории ЕС водителей из Украины, Беларуси и России регулируются Европейским соглашением. Оно будет оставаться в силе, однако нововведения изменят условия работы иностранных дальнобойщиков», — отмечает издание.
Что же предусматривает реформа? Сообщается, что по старым правилам дальнобойщик должен отдыхать не менее 45 часов после максимум шести дней работы или же не менее 24 часов, но с компенсацией во время следующего еженедельного отдыха. Реформа же предполагает два сокращенных еженедельных отдыха подряд (не больше двух во время каждого четырехнедельного периода).
Компенсированное время отдыха разбивать нельзя — водитель должен получить его до конца третьей недели после сокращенного отдыха. Кратковременно отдыхать водитель может в кабине грузовика, а 45-часовой период должен провести в специально организованном для этого месте и за счет компании-перевозчика. Также фирмы обяжут организовывать работу водителей так, чтобы те имели возможность проводить дома не менее одного еженедельного отдыха за каждые четыре недели работы.
«Дальнобойщики могут провести его и не дома, но все равно должны вернуться на базу, к которой они приписаны», — говорится в сообщении. Кстати, на территории ЕС организуют сеть сертифицированных парковок для отдыха водителей.
В новых правилах также отмечается, что транспортные компании, зарегистрированные за пределами Евросоюза, не могут получать более выгодные условия, чем фирмы из ЕС. Брюссель планирует начать переговоры с третьими странами по поводу принятия ими новых правил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео, на котором запечатлено «ноу-хау» украинских водителей большегрузов — водители двух фур, отъехав на некоторое расстояние от пункта контроля, перекидывают из одного грузовика во второй «перегруз». А затем, очевидно, «лишний» вес проследует в обратном направлении.123
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