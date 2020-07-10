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В России скончался легендарный футболист донецкого «Шахтера» (фото)
Бывший футболист донецкого «Шахтера» Владимир Сальков скончался в России на 84-м году жизни.
Уроженец Сталино (нынешний Донецк), в составе «горняков» в период с 1960-го по 1969-й выступавший на позиции защитника футболист провел 259 матчей, в которых забил 3 мяча. За это время дважды, в 1961-м и 1962-м, стал обладателем Кубка СССР, а в 1963-м дошел до финала турнира. В качестве тренера «Шахтера» стал серебряным призером чемпионата СССР в 1975-м, бронзовым призером в 1978-м, а также обладателем Кубка Украины-1995.
В возрасте 83 лет ушел из жизни Владимир Сальков.—FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 9, 2020
Легендарный футболист провел за «Шахтер» 259 поединков и забил 3 мяча. Сальков был капитаном «горняков», ставших дважды кряду, в 1961 и 1962 году, обладателями Кубка СССР. pic.twitter.com/0uMW4W4C0S
На протяжении восьми лет, с 1982-го по 1990-й, работал с олимпийской сборной СССР. Находясь в тренерском штабе Анатолия Бышовца и Гаджи Гаджиева, стал олимпийским чемпионом Сеула-1988. Последним местом работы Владимира Максимовича был московский ЦСКА, где он в 2003—2007 годах занимал должность спортивного директора. Именно в этот период, в 2005-м, «армейцы» добились наибольшего успеха в истории на международной арене, выиграв Кубок УЕФА.
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