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Спорт

В России скончался легендарный футболист донецкого «Шахтера» (фото)

10:40 10 июля 2020
Владимир Сальков

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Владимир Сальков скончался в России на 84-м году жизни.

Уроженец Сталино (нынешний Донецк), в составе «горняков» в период с 1960-го по 1969-й выступавший на позиции защитника футболист провел 259 матчей, в которых забил 3 мяча. За это время дважды, в 1961-м и 1962-м, стал обладателем Кубка СССР, а в 1963-м дошел до финала турнира. В качестве тренера «Шахтера» стал серебряным призером чемпионата СССР в 1975-м, бронзовым призером в 1978-м, а также обладателем Кубка Украины-1995.

На протяжении восьми лет, с 1982-го по 1990-й, работал с олимпийской сборной СССР. Находясь в тренерском штабе Анатолия Бышовца и Гаджи Гаджиева, стал олимпийским чемпионом Сеула-1988. Последним местом работы Владимира Максимовича был московский ЦСКА, где он в 2003—2007 годах занимал должность спортивного директора. Именно в этот период, в 2005-м, «армейцы» добились наибольшего успеха в истории на международной арене, выиграв Кубок УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скончался легендарный футболист киевского «Динамо» Владимир Трошкин.

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