Украина

СБУ провела антидиверсионные морские учения на юге Украины: появились яркие фото и видео

В акваториях Одесской и Николаевской областей состоялись масштабные антитеррористические учения с участием силовиков СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, а также сотрудников Морской спасательной службы и Администрации морских портов. Напомним, посол США в России в 2012—2014 годах Майкл Макфол указал на угрозы российского вторжения в Украину после референдума о «пожизненном сроке» правления Путина.

Целью учений стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах транспортной инфраструктуры юга Украины, сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, бойцы спецслужбы учились отбивать захваченные условными диверсантами грузовые суда, одно из которых по легенде двигалось в Николаевский порт для совершения теракта. Также силовики тренировались отражать проникновение вооруженных террористов на территорию Одесского порта.

Задержание условного "диверсанта"

Напомним, в начале июля Североатлантический альянс (НАТО) по договоренности с Украиной решил увеличить число кораблей в Черном море.

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