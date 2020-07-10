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Происшествия

Силовики пришли с обысками к ветерану АТО: что произошло (фото)

11:50 10 июля 2020
Обыск у Валерия Гаркавенко

Утром в пятницу, 10 июля, силовики пришли с обысками к участнику боевых действий на Донбассе Валерию Гаркавенко. Напомним, что месяцем ранее с обысками пришли в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об обысках у участника боевых действий в соцсетях сообщил ветеран АТО Александр Грамарчук («Гром»), разместивший на своей страничке фото из дома в селе Петривци Миргородского района Полтавской области, где проводились следственные действия.

Позже Валерий Гаркавенко объяснил причину раннего визита силовиков. Он опубликовал копии решения суда который дал добро на проведение следственных действий — в его доме искали боеприпасы и взрывчатку При этом в документе указано, что показания о том, что в доме может храниться оружие, дали «свидетели».

«Обыск закончился по ходатайству Главного управления СБУ. 1:0. Я выиграл. Это только начало», — пишет ветеран на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», силовики приходили с обысками к волонтеру Маше Бурдун и забрали у нее кусок старого дустового мыла.

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