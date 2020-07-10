- 12:06 Беременная ALYOSHA кардинально сменила образ в новом клипе
- 12:01 Россия готова признать "ДНР"-"ЛНР"? Грызлов сделал странное заявление на заседании ТКГ
- 11:57 Ястремская опубликовала фото топлес в поддержку борьбы с расизмом и сама нарвалась на проблемы
- 11:50 Силовики пришли с обысками к ветерану АТО: что произошло
- 11:38 На Львовщине четверых врачей обвиняют в смерти роженицы и нанесении вреда здоровью младенца
- 11:22 В Минздраве рассказали, когда решат судьбу следующего учебного года
- 11:20 Названы области Украины, где нельзя ослаблять карантин
- 10:50 В Украине готовятся к вмешательству России в местные выборы
- 10:44 СБУ провела антидиверсионные морские учения на юге Украины: появились яркие фото и видео
- 10:40 В России скончался легендарный футболист донецкого «Шахтера»
- 10:31 "Прощальный танец": еще один последний клип от распавшихся "Время и Стекло"
- 10:20 Евросоюз меняет правила работы дальнобойщиков: как это отразится на Украине
Россия готова признать "ДНР"-"ЛНР"? Грызлов сделал странное заявление на заседании ТКГ
Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов выступил со странным заявлением о том, что «в Украине создано еще два государства». На это обратил внимание постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, который призвал РФ четко объяснить заявления.
«Что касается российского пропагандистского нарратива о внутренней природе конфликта на Донбассе, было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях Полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ господина Бориса Грызлова, который заявил, что «на сегодняшний день в Украине создано еще два государства», — сказал украинский дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Как сообщает Интерфакс-Украина, Цимбалюк считают, что такие слова Грызлова могут свидетельствовать как о том, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений, так и о готовности Москвы признать оккупированные районы Донбасса.
Он напомнил, что «Минские соглашения» в конечном итоге направлены на вывод незаконных вооруженных формирований с территории Украины, восстановление полного контроля над государственной границей правительством Украины (деэскалацию ситуации с безопасностью на местах) и введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
Напомним, первый замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников констатировал невозможность полного выполнения «минских соглашений» и объяснил необходимость их пересмотра.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...