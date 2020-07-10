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Россия готова признать "ДНР"-"ЛНР"? Грызлов сделал странное заявление на заседании ТКГ

12:01 10 июля 2020
Россия готова признать «ДНР»-«ЛНР»? Грызлов сделал странное заявление на заседании ТКГ

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов выступил со странным заявлением о том, что «в Украине создано еще два государства». На это обратил внимание постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, который призвал РФ четко объяснить заявления.

«Что касается российского пропагандистского нарратива о внутренней природе конфликта на Донбассе, было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях Полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ господина Бориса Грызлова, который заявил, что «на сегодняшний день в Украине создано еще два государства», — сказал украинский дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Цимбалюк считают, что такие слова Грызлова могут свидетельствовать как о том, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений, так и о готовности Москвы признать оккупированные районы Донбасса.

Он напомнил, что «Минские соглашения» в конечном итоге направлены на вывод незаконных вооруженных формирований с территории Украины, восстановление полного контроля над государственной границей правительством Украины (деэскалацию ситуации с безопасностью на местах) и введение особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, первый замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников констатировал невозможность полного выполнения «минских соглашений» и объяснил необходимость их пересмотра.

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