Врачи, работающие с COVID-19, болеют им меньше, чем остальные врачи, — иммунолог

Здоровье и медицина

Медики, которые занимаются больными коронавирусом, строго соблюдают меры предосторожности не только на работе, но и в быту, поэтому болеют реже, чем их коллеги, которые не связаны с лечением пациентов с COVID-19. Об этом в интервью LB.ua заявила иммунолог, эксперт ЮНИСЕФ Катерина Булавинова.

«Есть занятная история: врачи в больницах, которые принимают пациентов с ковидом, болеют им меньше, чем в не-ковидных больницах. Потому что врачи в ковидной больнице приняли правила игры, они своими глазами увидели, что коронавирус — это опасно. И как группа они начали себя вести более аккуратно. Врачи, которые работают в не-ковидных больницах, ведут себя неосторожно и болеют», — утверждает Булавинова.

Ранее известный эпидемиолог высказал мнение, что большинство больниц в Украине переполнено больными коронавирусом.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter