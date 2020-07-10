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В Ровно памятник советскому комдиву стал розовым (фото)
В ночь на пятницу, 10 июля, в Ровно неизвестные покрасили в розовый цвет памятник советскому командиру дивизии Михаилу Богомолову. Ранее в Харькове дважды обливали краской памятник Жукову.
Как сообщает Суспільне, монумент в виде танка установлен в Сквере украинских добровольцев. Изначально он был зеленого цвета.
Монумент — противоречивый с точки зрения декоммунизации. Сквер раньше носил имя Богомолова, но был переименован в честь украинских добровольцев. Комдив Богомолов участвовал в боях против войск Украинской народной республики и дважды захватывал Ровно в составе Красной армии.
Украинский институт национальной памяти ранее заявлял, что памятник должен подвергнуться декоммунизации.
Ранее сообщалось, что в Одесской области «переименовали» памятник Карлу Марксу.
Фото: Суспільне97
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