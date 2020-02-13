Общество и люди

Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти (УИНП) пригрозил районным советам, покрывающим и содействующим в сокрытии информации об использовании коммунистической символики. Так, в двух селах Болградского района Одесской области памятники Ленину и Марксу снесли совсем недавно.

В обращении к местным властям, депутатам и правоохранителям Одесской, Николаевской, Херсонской областей (входящих в сферу влияния межрегионального отдела) озвучен призыв завершить демонтаж памятников, бюстов большевистским вождям и другой символики тоталитарного режима.

Нарушения закона зафиксированы в районных центрах Одесской области — Ананьеве, Арцизе, Болграде и Подольске, а также в селе Фонтанка, что под Одессой.

Так, мэрия Подольска (бывший Котовск) обновила склеп-мавзолей Григория Котовского. Памятник имеет богатую историю. Склеп, построенный в 1925 году, в 1941-м разрушили фашистские войска. Останки Котовского выбросили в траншею вместе с другими трупами. Затем рабочие местного железнодорожного депо вскрыли траншею и собрали останки в мешок. В 1965 году мавзолей восстановили, в 2016-м снова разрушили…

«Мавзолей с самого начала носил пропагандистский характер, а кости, которые находятся в нем, только теоретически могут принадлежать Котовскому. Местная власть давно должна была перезахоронить их», — считают в институте.

Что до самого здания, то его предлагают избавить от коммунистических символов и использовать как в туристических, так и в творческих целях. Отмечается, что в Подольске остались бюсты других коммунистических деятелей, которые предлагают перевезти в музей.

Также в УИНП обратили внимание на полюбившийся властям Арциза памятник Карлу Марксу. Его просто… переименовали в честь поэта-революционера Христо Ботева.

Христо Ботев похож на Карла Маркса?

Также отмечают, что подлежит демонтажу обелиск, посвященный сотрудникам НКВД, и советская символика на территории Фонтанского сельсовета Лиманского района, а власти Болграда, возможно, прячут памятник Ленину.

А в центре Одессы накануне «декоммунизировали» бывшего всесоюзного старосту. С фасада дома по улице Гоголя, 5 (памятник архитектуры, одна из достопримечательностей) демонтировали памятную доску Михаилу Калинину — председателю Президиума Верховного Совета СССР (1936−1946).

Как и в случае с ликвидацией мемориальных табличек, бюста и наименования проспекта Георгия Жукова, о Калинине позаботились местные активисты. Они напомнили о существовании в стране закона о декоммунизации, под действие которого подпадает и он. Отмечается, что в Одессе Калинин в 1922 году агитировал за сбор средств для некоторых районов РСФСР, которые страдали от неурожая, хотя в то же время голодал юг Украины.

Факт ликвидации доски подтвердили в УИНП.

Тема декоммунизации активно обсуждается в сети. Так, Валерий Воробьев разместил свой снимок рядом с памятником Ленину и написал: «Как-то катался, нашел памятник Вождю без бюста (очевидно, имелось в виду без головы. — Ред.). Интересно, где как и под каким именем его бюст сейчас используют…»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что демонтаж монументов в рамках декоммунизации предполагалось завершить до мая 2016 года, но уцелевшие памятники то и дело обнаруживают

в регионах.

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