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Шоу-бизнес

Карантин не помеха: Анна Седокова с молодым возлюбленным улетела в Америку

15:24 10 июля 2020
Анна Седокова

Проживающая в Москве певица Анна Седокова, которая недавно получила серьезные травмы во время съемок клипа, несмотря на карантин, улетела в Америку. Вместе с возлюбленным баскетболистом Янисом Тиммой и сыном Гектором отправилась в США, в Майами. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Она подчеркнула, что в США строго придерживаются карантинного режима, все везде ходят в масках.

«Это удивительно, ведь у нас никто. В аэропорту строгий масочный режим и это не контролируется властями, просто, если ты „без“ на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием, как же ты так безрассудно относишься к своей жизни. Маски даже на совсем маленьких детях. Маски любые. В основном в стразах, с надписью „queen“, банданы как у нас или красивые в цветочек. Но у всех», — пишет Седокова.

Она рассказала, что в публичных местах, ресторанах, на пляжах, отелях, ресторанах, тем, у кого нет маски, ее обязательно выдадут бесплатно.

«До своего стола обязательно идти в маске, если нет то ее вам дадут. За столиком можно снять. Расстояние между столиками 6ft, примерно 2 метра. Получается, просто между вами и следующими посетителями один пустой стол, не накрытый и без стульев. Янис говорит, что в Латвии так же строго», — рассказала Анна.

Такие же строгие меры соблюдаются, по ее словам, и на пляжах, лежаки стоят на расстоянии, отдыхающие соблюдают социальную дистанцию.

«Личные границы стали крепче, люди загадочнее и меры безопасности сильнее. Это нам в любом случае пригодиться, чтобы не было завтра», — считает певица.

Также она поделилась в видео, как проводит время в США.

Напомним, в США с отцом Максим Чернявским живет дочь Седоковой Моника. Бывший муж через суд запретил Анне показывать ее фото в социальных сетях.

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