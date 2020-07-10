Происшествия

В сеть выложили видео, снятое в Краматорске, где полицейские спасли женщину, решившую прыгнуть с моста и сопротивлявшуюся спасителям. Напомним, что недавно столичные полицейские спасли мужчину и женщину, которые тонули в Днепре.

Как сообщают в Патрульной полиции Краматорска и Славянска, ЧП на мосту произошло вечером в среду, 8 июля. Женщину, которая перелезала через перила, заметили ехавшая с работы лейтенант полиции Анна Буняк и ее знакомая.

В полиции отмечают, что решившая покончить с собой была нервозная, заплаканная и говорила, что не хочет жить. Ситуация усугублялась тем, что перила моста, за которые держалась женщина, были мокрыми после дождя.

Патрульной удалось взять прыгунью за руку. Пока она уговаривала женщину, знакомая полицейской вызвала помощь. «Пятнадцать минут они уговаривали не делать опрометчивых шагов, но напрасно: женщина кричала, сопротивлялась и пыталась вырваться», — сообщают в полиции.

На помощь девушкам подошли патрульные из экипажа роты тактико-оперативного реагирования Евгений Литвинов, Владислав Федонюк и Денис Рыжик. Они пытались перетащить женщину через перила при помощи веревки, однако та всячески мешала патрульным.

«Пока девушки пытались отговорить отчаянную гражданку прыгать в реку, ТОРовцы, выбрав момент, резко перетащили ее на мост в безопасное место. Свести счеты с жизнью из-за семейных проблем собиралась 44-летняя местная жительница», — отметили в полиции и добавили, что несостоявшуюся самоубийцу передали медикам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичные патрульные не дали покончить с собой мужчине, который перелез через перила на крыше дома и намотал себе на шею веревку. Мужчина постоянно повторял, что если патрульные сделают хотя бы еще шаг, он прыгнет. К счастью, полицейским удалось его отговорить от суицида.

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