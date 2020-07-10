В Киеве задержали адвоката, пытавшегося "купить" судью за полмиллиона гривен (фото)

Происшествия

В Киеве полицейские задержали адвоката, который предлагал клиенту купить нужное ему решение судьи за 570 тысяч гривен. Ранее в столице задержали сотрудника СБУ, потребовавшего взятку за трудоустройство в украинскую спецслужбу.

Как сообщают в столичной полиции, адвоката задержали сразу же после получения им денег для передачи судье Оболонского райсуда Киева.

«Адвокат подстрекал представителя своего клиента к предоставлению неправомерной выгоды работнику столичного суда. За 570 тысяч гривен он обещал решение, согласно которому частное предприятие будет обязано выплатить клиенту 7 миллионов гривен. Однако деньги злоумышленник не собирался передавать судье, а хотел их присвоить», — сообщают в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в мошенническом завладении денежными средствами путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

А прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о взятии задержанного под стражу с альтернативой в виде залога, эквивалентного сумме взятки — 570 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали мужчину, который требовал от бизнесмена 15 тысяч долларов за содействие в возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе Киева. Злоумышленник привлек к «делу» своего родственника, который якобы работает на руководящей должности в столичной горгосадминистрации.

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