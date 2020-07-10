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Много раз в первый класс: украинцам могут разрешить получать среднее образование бесчисленное количество раз
Нардепы из фракции «Европейская солидарность» предлагают изменить закон о среднем образовании, убрав из документа ограничение о возможности безвозмездно получить полное среднее образование только один раз. Рассматривается также введение в школах смешанной формы обучения.
Законопроект № 3808 зарегистрирован на сайте Рады. Указывается, что статья 6 действующего закона «гарантирует бесплатное получение в государственных и коммунальных учебных заведениях полного общего среднего образования на каждом его уровне за счет государственного и местных бюджетов один раз в течение жизни». При этом не учитывается позиция Конституционного суда о «доступности образования как конституционной гарантии реализации права на образование на принципах равенства».
Нардепы предлагают снять ограничения по получению полного общего среднего образования «один раз в жизни», так как никому не могут отказать в праве на образование.
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