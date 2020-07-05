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Онлайн и офлайн: в украинских школах могут ввести смешанную форму обучения
С 1 сентября в украинские школы могут перейти на смешанную форму обучения — все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
Об этом в интервью «Левому берегу» заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.
По мнению Шкарлета, дети должны ходить в школу, но если эпидемическая ситуация в стране будет ухудшаться, то частично все равно придется учиться дистанционно или переходить на обучение в две смены.
Особенно министр заострил внимание на первоклассниках, которые должны почувствовать социализацию в школе.
Он отметил, что министерству нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию.
«Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование — это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение — будет социальное сиротство», — сказал министр.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при стабильной ситуации с заболеваемостью COVID-19, новый учебный год в Украине начнется классически 1 сентября. Ранее появилась информация, что из-за растущих опасений вспышки коронавируса, учебу в Украине с 1 сентября придется организовывать дистанционно.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..