Онлайн и офлайн: в украинских школах могут ввести смешанную форму обучения

Украина

С 1 сентября в украинские школы могут перейти на смешанную форму обучения — все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом в интервью «Левому берегу» заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По мнению Шкарлета, дети должны ходить в школу, но если эпидемическая ситуация в стране будет ухудшаться, то частично все равно придется учиться дистанционно или переходить на обучение в две смены.

Особенно министр заострил внимание на первоклассниках, которые должны почувствовать социализацию в школе.

Он отметил, что министерству нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию.

«Я общался это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование — это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение — будет социальное сиротство», — сказал министр.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при стабильной ситуации с заболеваемостью COVID-19, новый учебный год в Украине начнется классически 1 сентября. Ранее появилась информация, что из-за растущих опасений вспышки коронавируса, учебу в Украине с 1 сентября придется организовывать дистанционно.

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