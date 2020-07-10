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«Ушла беременная ни с чем»: Наталья Холоденко рассказала, как делили имущество с бывшим мужем
Психолог и телеведущая Наталья Холоденко, которая ушла от мужа и родила дочь от нового избранника, впервые рассказала о том, почему решилась на развод и осталась ни с чем. Подробностями личной жизни она поделилась в интервью для Youtube-канала DOROTYE.
С бывшим мужем Борисом Наталья прожила в браке 10 лет, работала в одной фирме, воспитывала сына. Неожиданно для всех, в том числе и родных Холоденко, он ушла от мужа и вскоре родила дочь Вивьен. Тогда Наталья не вдавалась в подробности и не раскрывала детали болезненного развода.
«Я разводилась беременной, это правда. Но мы уже не жили вместе. Из этого брака я вышла ни с чем. Только с ребенком. Машину оставила ему. Все, что было нажито в предыдущей жизни — все там и осталось. С большим усилием я смогла забрать достаточно небольшую часть денег. Квартира и большая часть денег осталась мужу. Скажу так: я бы делила по-другому. Но я приняла позицию женщины, которая хочет, чтобы ребенок общался с папой. Это для меня было принципиально», — рассказала психолог проекта «Зірковий шлях» («Украина»).
Наталья считает, что платит тот, кто уходит из отношений. Поэтому поступила так, чтобы избежать конфликтов, но тот период называет одним из самых сложных в ее жизни.
«В данном случае заплатила я. Но я была не согласна, у нас были конфликты. Все стали на сторону моего бывшего мужа, даже моя мама. Это был тяжелый период. Я поняла, что глобально он человек хороший, просто обижен», — рассказала Холоденко.
Сейчас она живет с отцом своей дочери, но не спешит снова выходить замуж. Любимый мужчина подарил ей квартиру.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!