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Полиция задержала подозреваемых в ограблении автомобиля «Укрпочты»
В пятницу, 10 июля, сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали троих граждан, которых подозревают в дерзком ограблении автомобиля «Укрпочты», произошедшем в Полтавской области.
Как сообщает в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, раскрытие этого преступления заняло три дня.
«Водитель „Газели“, над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации. Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников», — написал Геращенко.
Ранее сообщалось, что почтовый автомобиль ехал с большой суммой денег, которые были предназначены для различных выплат, в том числе пенсионных. Ограбление произошло с помощью специально заложенного взрывного устройства.117
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