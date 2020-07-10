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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в ограблении автомобиля «Укрпочты»

19:32 10 июля 2020
На месте преступления

В пятницу, 10 июля, сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали троих граждан, которых подозревают в дерзком ограблении автомобиля «Укрпочты», произошедшем в Полтавской области.

Как сообщает в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, раскрытие этого преступления заняло три дня.

«Водитель „Газели“, над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации. Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников», — написал Геращенко.

Ранее сообщалось, что почтовый автомобиль ехал с большой суммой денег, которые были предназначены для различных выплат, в том числе пенсионных. Ограбление произошло с помощью специально заложенного взрывного устройства.

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