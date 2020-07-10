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Коронавирус на Арабатской стрелке: 165 постояльцев базы отдыха отправили на самоизоляцию
На базе отдыха в селе Стрелковом Генического района Херсонской области зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Заболел мужчина 26 лет. Несколько дней назад на курортах Херсонщины начали проводить ПЦР-тестирование на COVID-19 среди персонала баз отдыха и пансионатов.
Заболевшего госпитализировали в областную инфекционную больницу, болезнь протекает безсимптомно, его состояние удовлетворительное, говорится в сообщении Херсонской ОГА.
В это время на базе отдыха находилось 165 человек. Все они перешли в режим самоизоляции под постоянным медико-санитарным надзором.
Отмечается, что ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса.
Напомним, по состоянию на утро 10 июля в Херсонской области зафиксировано 203 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего в Украине подтверждены 52 043 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 1327 случаев с летальным исходом и 23 784 случая выздоровления пациентов.
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