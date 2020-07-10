26.87 / 27.10 30.09 / 30.55
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Коронавирус на Арабатской стрелке: 165 постояльцев базы отдыха отправили на самоизоляцию

19:32 10 июля 2020
тесты

На базе отдыха в селе Стрелковом Генического района Херсонской области зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Заболел мужчина 26 лет. Несколько дней назад на курортах Херсонщины начали проводить ПЦР-тестирование на COVID-19 среди персонала баз отдыха и пансионатов.

Заболевшего госпитализировали в областную инфекционную больницу, болезнь протекает безсимптомно, его состояние удовлетворительное, говорится в сообщении Херсонской ОГА.

В это время на базе отдыха находилось 165 человек. Все они перешли в режим самоизоляции под постоянным медико-санитарным надзором.

Отмечается, что ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса.

Напомним, по состоянию на утро 10 июля в Херсонской области зафиксировано 203 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего в Украине подтверждены 52 043 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 1327 случаев с летальным исходом и 23 784 случая выздоровления пациентов.

250

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михеил Саакашвили

Саакашвили втянул Украину в дипломатический скандал с Грузией: МИД выступил с заявлением

Упавшее дерево в Одессе

Одесситка отсудила у горсовета 12 тысяч долларов на ремонт своего авто, поврежденного упавшим деревом

тесты

Коронавирус на Арабатской стрелке: 165 постояльцев базы отдыха отправили на самоизоляцию

На месте преступления

Полиция задержала подозреваемых в ограблении автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер