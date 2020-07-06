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Украина

На курортах Херсонской области начали проводить массовое тестирование на коронавирус: первые результаты

17:52 6 июля 2020
На курортах Херсонской области начали проводить массовое тестирование на коронавирус: первые результаты

На курортах Херсонской области среди персонала баз отдыха и пансионатов начали проводить ПЦР-тестирование на COVID-19. Напомним, Херсонская область является одним из регионов с наименьшим распространением коронавирусной инфекции в Украине — по состоянию на 6 июля здесь было диагностировано только 196 случаев инфицирования.

К этому времени процедуру прошли 40 человек в Железном Порту. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, инфицированных среди них не оказалось.

Тем не менее тестирования решили продолжать.

Целью массовых проверок персонала является недопущение инфицирования отдыхающих и осуществление контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Максим Степанов на фоне увеличения количества инфицированных и случаев массового нарушения карантинных ограничений не исключал возможность закрытия курортов.

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На курортах Херсонской области начали проводить массовое тестирование на коронавирус: первые результаты

На курортах Херсонской области начали проводить массовое тестирование на коронавирус: первые результаты

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