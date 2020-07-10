Киевская школа попала в громкий скандал из-за оскорбления крымских татар (видео)

Происшествия

Выпускники киевской школы № 90 на днях опубликовали видео, где оскорбляли крымскотатарский народ и назвали аннексированный полуостров частью России. Отметим, в Крыму при оккупантах изучают историю по учебникам, в которых крымских татар называют коллаборантами.

За нелицеприятные высказывания в адрес крымских татар со стороны выпускников, которые они записали после сдачи ВНО по истории, пришлось извиняться администрации школы № 90.

«Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону», — говорится в сообщении.

В администрации школы отметили, что эта ситуация выявила необходимость прикладывать больше усилий по изучению истории Украины и ее коренных народов.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров после скандального видео призвал всех крымских татар, которые почувствовали себя оскорбленными — удовлетвориться ответом руководства школы.

Он также пригласил выпускников, допустивших выпад против крымскотатарского народа, но потом извинившихся, прийти в офис Меджлиса крымскотатарского народа, где им вручат книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.

Глава Меджлиса также добавил, что инцидент исчерпан.

Напомним, с нового учебного года обучение в киевских школах, скорее всего, будет проходить в режиме онлайн. Вместе с тем, новый и.о. министра образования Сергей Шкарлет считает, что такая система может привести к социальному сиротству.

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