- 14:03 Чемпион мира, несший флаг своей страны на открытии Олимпийских игр, найден мертвым
- 13:52 Обучение в школах Киева будет дистанционным до конца карантина
- 13:41 Пожар в Новой Каховке: суд принял неожиданное решение по подозреваемому
- 13:41 Президент Бразилии лечится от коронавируса по рецепту Дональда Трампа
- 13:29 Смертельные пожары под Северодонецком показали на видео с дрона
- 13:18 «Регистрация брака в Украине во время карантина заняла всего один день. В Швеции ничего подобного нет»
- 13:15 В Киеве устроили погоню со стрельбой: видео происшествия попало в сеть
- 13:02 Сборная Украины построила в Африке дом для многодетной семьи
- 13:01 "Миротворец" вскрыл новые данные о якобы связях Портнова с Кремлем
- 12:53 Во Львове у мужчины обнаружили опасную форму малярии
- 12:49 Непогода на Одесчине: затоплены дома, смыты посевы, пострадали люди
- 12:44 Стремительное падение рейтинга Зеленского показали в инфографике
Обучение в школах Киева будет дистанционным до конца карантина
В киевских школах до конца карантина учебный процесс будет проходить в режиме онлайн. Ранее с такой инициативой для всех школьников Украины выступил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«До конца карантина обучение будет дистанционным. Исходя из этого, Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом каждая школа имеет возможность адаптировать программу к техническим возможностям учеников и учителей», — цитирует «Укринформ» мэра Киева Виталия Кличко.
По словам Кличко, город делает все, чтобы 1 сентября, при благоприятной эпидемиологической ситуации, начать учебный процесс в школах. Но, согласно плану выхода из карантина, возобновления учебного процесса в обычном режиме возможно на четвертом этапе выхода из карантина, к которому большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости.
Киев входит в перечень регионов Украины, в которых ежедневно наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в столице COVID-19 заразились 114 человек.
Напомним, и.о. министра образования Сергей Шкарлет ранее говорил о смешанной форме обучения школьников, считая, что режим онлайн может привести к социальному сиротству. А премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что при стабильной ситуации с заболеваемостью COVID-19, новый учебный год в Украине начнется классически 1 сентября.60
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.