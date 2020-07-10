Мир

В пятницу, 10 июля, Государственный совет Турции изменил статус собора Святой Софии в Стамбуле. Айя-София должна стать снова действующей мечетью, указывается в решении госсовета. Сразу вслед за этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, объявив Айя-Софию действующей мечетью. Толпы торжествующих мусульман направились к знаменитому храму, скандируя «Аллах акбар!». Полиция была вынуждена выставить заграждения.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Эрдоган свое решение обдумывал давно. О возможности возвращения собору Святой Софии статуса мечети он впервые громко заявил в прошлом году, преподнеся это как ответ на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива и Иерусалим.

Ликующая толпа направляется собору Святой Софии в Стамбуле

Собор Святой Софии был построен в 537 году. Несколько веков он оставался крупнейшим христианским храмом в мире — до возведения собора Святого Петра в Риме. Здесь короновались византийские императоры. Собор по праву считается одной из важнейших христианских святынь, великим памятником византийской культуры. Не зря он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако в 1453 году после падения Константинополя и краха Византии турки переделали собор в мечеть. Они возвели вокруг здания главного храма с уникальным куполом минареты. Айя-София оставалась действующей мечетью до середины 30-х годов прошлого века, когда основатель современного турецкого государства и его первый президент Мустафа Кемаль Ататюрк своим указом превратил ее в музей.

Решение Ататюрка было с благодарностью воспринято христианами всего мира. Нейтральный статус собора Святой Софии позволял налаживать контакты между двумя мировыми религиями. Вместе с тем многие мусульмане в самой Турции восприняли это как поражение.

Нынешние действия Эрдогана вызывают у них восторг. На это он и рассчитывал. Причем это не единичный случай, а целенаправленная политика. Собор Святой Софии за последние пару лет стал уже четвертым христианским храмом византийской эпохи, превращенным в действующую мечеть. Но он вне всяких сомнений наиболее значимый из них.

Как считают иностранные политологи, Эрдоган позиционирует себя как наследник великих побед правителей Османской империи. И нынешнее его решение — еще один прямой вызов Западу, который вполне можно рассматривать как объявление войны.

Первой на действия Эрдогана отреагировала Греция, которая считает себя духовной наследницей Византии. МИД Греции назвал изменение статуса собора Святой Софии «неприемлемым и противоречащим ЮНЕСКО».

Министр культуры Греции Лина Мендони использовала еще более жесткие выражения. «Решение Турции — это прямой вызов всему цивилизованному миру. Господин Эрдоган со своим национализмом толкает свою страну назад на шесть веков. Он выбрал для Турции культурную изоляцию», — заявила Мендони.

ЮНЕСКО также опубликовала официальный комментарий. В нем подчеркивается, что объекты, включенные в список Всемирного наследия, «имеют выдающуюся всеобщую ценность» для человечества. И турецкие власти должны гарантировать приемлемый доступ всех желающих к памятнику истории и культуры.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин немедленно заявил, что Айя-София может быть одновременно и действующей мечетью, и объектом, открытым для посетителей и туристов. Таким же, например, как Нотр-Дам в Париже и ряд других известных сборов в Европе. «Открытие Айя-Софии для верующих никоим образом не помешает местным и иностранным туристам продолжать бывать в ней», — добавил он.

Айя-Софию ежегожно посещали не менее 3 млн туристов

Ранее, до принятия решения Эрдоганом, по проблеме статуса собора Святой Софии высказался Константинопольский патриарх Варфоломей. Он заявил, что превращение музея Айя-София в мечеть может обратить миллионы христиан по всему миру против ислама. «Собор Святой Софии как музей является местом и символом встречи, солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом», — отметил он.

Фото Getty Images

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