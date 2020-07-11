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Украина

Заберут всех: Ермак прокомментировал возможность предстоящего обмена пленными

2:55 11 июля 2020
Ермак Андрей

Несмотря на заявления путинского переговорщика по Донбассу Бориса Грызлова о «провале» переговоров в рамках ТКГ по части обмена пленными, у украинской стороны совершенно другое мнение по этому вопросу.

Так, глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что новый обмен удерживаемыми лицами может состояться в ближайшее время.

Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ, сообщает НВ.

«Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время», — отметил Ермак, рассказывая о переговорах в Берлине с участием заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, внешнеполитического советника канцлера Германии Яна Гекера и советника президента Франции Эмануэля Бона.

Также по словам Ермака, украинская делегация получила все необходимые гарантии и подтверждения от Германии и Франции и жестко поставила перед Россией вопрос посещения лиц, которые незаконно находятся в плену на неподконтрольной территории, представителями Красного Креста.

«Это очень необходимо для того, чтобы сегодня действительно каждый гражданин, о котором мы имеем сегодня информацию, что он там, мы действительно получили подтверждение и смогли его оттуда забрать», — подчеркнул глава ОП.

Также Ермак высказался по поводу встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Франция, Германия, Россия) — по его мнению, она должна состояться в Берлине в ближайшее время.

«Все подтвердили важность проведения саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен состояться, и как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться», — сказал Ермак, комментируя проходившую в Берлине встречу советников лидеров государств «нормандского формата».

Для того чтобы это произошло, должны быть соблюдены договоренности сторон, в первую очередь, относительно безопасности, следует из слов главы аппарата президента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ни о каком снятии санкций с Российской Федерации сегодня речь идти не может. Указанную позицию, по словам Ермака, подтвердили представители Франции и ФРГ во время состоявшейся 3 июля в Берлине встречи политических советников лидеров государств — участниц нормандского формата.

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