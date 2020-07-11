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Путин "сумел": бывший советский аэродром может стать базой ВВС НАТО на Черном море
Попытки президента РФ Владимира Путина возродить бывшую советскую империю, а также его бредовые планы по захвату территории соседних стран возымели «нужный эффект»: американцы и европейцы вынуждены принимать в ответ аналогичные меры.
В частности, Пентагон решил нарастить присутствие военных самолетов на юго-востоке Европы в рамках сдерживания российской агрессии, пишет американское оборонное издание Stars and Stripes.
Базой для пребывания таких самолетов на ротационной основе может стать аэродром в центральной части Румынии, отмечает «Голос Америки».
В частности, в оборонном бюджете США на 2021 предусматривает выделение 130,5 миллиона долларов на финансирование восстановления базы ВВС Кампия-Турзий в Румынии. Деньги предусмотрены в рамках инициативы по защите Европы, которая принята в июне 2014 года после аннексии Крыма Россией.
«Авиабаза Кампия-Турзий является одним из основных факторов способности Командование силами США в Европе и сервисных компонентов отвечать на изменения в безопасности Европы», — говорится в бюджетном представлении ВВС США.
Другие проекты включают 59 млн долларов в улучшении инфраструктуры базы ВМС в Испании, 61 млн долларов на модернизацию баз ВВС в Германии, пишет Stars and Stripes.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ответ на действия путинской России Североатлантический альянс не только согласился увеличить количество кораблей в Черном море, но и приступил к разработку новой концепции сдерживания и обороны для Евроатлантического пространства, которая будет охватывать все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и «более традиционные» угрозы.72
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