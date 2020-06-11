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Паранойя чекиста: действия Путина в Украине объяснили психологической травмой
Мировоззрение российского президента Владимира Путина, замышляющего новое нападение на Украину, и его излюбленные способы достижения цели сформировались в молодости в городе Дрезден в ГДР, где он работал во второй половине 80-х годов.
В этом уверена Кэтрин Белтон, автор книги «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад», которая проработала московским корреспондентом издания Financial Times в течение 16 лет, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Исходя из логики автора книги, приход к власти Путина в России выглядел неизбежным, а также его стремление постоянно «мстить Западу» за развал Советского Союза.
Интересно, что и действия Путина в Украине в 2014 году Белтон связывает с Дрезденом и полученной в ГДР психологической травмой.
«Риторика и государственная пропаганда, сопровождавшие военные действия, похоже, были отражением острой паранойи, которая преследовала Путина и его людей со времени оранжевой революции 2004 года и задолго до этого: когда Путин наблюдал за развалом советской империи из особняка КГБ над Эльбой в Дрездене», — пишет Белтон, добавляя, что в 2014 году путинский режим неожиданно показал свое истинное лицо.
Логику поступков российского президента и его окружения автору книги объясняет Владимир Якунин. Бывший сотрудник Первого главного управления КГБ, один из соучредителей кооператива «Озеро» и экс-глава РЖД рассказывает британской журналистке о коварстве ЦРУ, гордится включением в санкционные списки, но говорит, что власти США уже давно не в курсе происходящего в России, если считают Геннадия Тимченко и Юрия Ковальчука «банкирами Путина».
«У российского президента доступ к финансовым средствам всей страны», — замечает Якунин.
По его словам, в борьбе с Западом «Россия на стороне гуманистического традиционалистского общества, которому противостоит абсолютный консюмеризм», и эту битву Москва использует, чтобы снова стать глобальным игроком. А виной противостояния с Западом называется ставший привычным набор обид Москвы: расширение НАТО на Восток, размещение ПРО в Румынии и Польше, цветные революции.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что военный обозреватель Юрий Карин высказал мнение в интервью нашему изданию, что Россия не отказалась от планов по захвату украинского Приазовья, а то, что она начала более-менее свободно пропускать суда через Керченский пролив, свидетельствует о желании хозяина Кремля Владимира Путина «задобрить Запад».126
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