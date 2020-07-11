Украина

Смогут присоединиться другие страны: в иске Нидерландов к России по делу МН17 отмечен важный момент

Нидерланды рассматривают возможность участия других государств в процессе против РФ в ЕСПЧ по делу сбитого пассажирского самолета рейса МН17.

Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, передает Укринформ.

«Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность включения других государств в этот процесс. В частности, государств-членов ССГ и государств, граждане которых погибли в результате атаки самолета», — отметил Ченцов.

В ответ на вопрос относительно намерений Украины присоединиться к делу инициированной Нидерландами в ЕСПЧ, посол Украины в Нидерландах Ченцов отметил, что целесообразность такого шага будет приниматься с учетом рассмотрения дела «Украина против РФ» в МС ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против РФ в ЕСПЧ с привлечением органов, которые ведут эти дела, соответственно, МИД и Минюста.

«Подача Нидерландами иска против РФ в ЕСПЧ является важным шагом, дополняет мероприятия, которые уже используются в судебной плоскости во исполнение резолюции СБ ООН 2166. Присоединение Нидерландов к иску семей погибших против РФ в ЕСПЧ накануне шестой годовщины гибели самолета является важным символическим жестом, который высоко оценивается семьями погибших», — сказал дипломат.

Напомним, 10 июля 2020 г. правительство Нидерландов заявило, что подает против Российской Федерации иск в Европейский суд по правам человека по делу о Катастрофка «Боинга» Малайзийских авиалиний над Донбассом.

Нидерланды уточнили, что одновременно с иском, в ЕСПЧ передадут индивидуальные жалобы родственников жертв катастрофы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, вхожий в коридоры Кремля, заявил, что Россия ведет тайные переговоры по линии МИД, чтобы семьи погибших отозвали свои иски.

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter