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Украина

Близкий друг Пескова рассказал о тайных переговорах России по поводу МН17

12:29 6 июля 2020
боинг

В истории со сбитым на Донбассе малайзийским «Боингом» Россия демонстрирует двоемыслие: публично отрицает свою причастность и при этом параллельно ведет переговоры, чтобы семьи погибших отозвали иски. Об этом заявил российский журналист, входящий в близкое окружение Путина, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Тайно в Вене ведутся переговоры между МИД России и МИД Австралии и Нидерландов по поводу MH17. Идет разговор о компенсациях и чтобы семьи забрали иски», — рассказал Венедиктов в интервью «ГОРДОН».

Сам журналист считает, что России стоило бы выплатить ущерб, возможно даже с формулировкой «без признания вины».

«Кричать мы можем что угодно: «Это не мы, дайте нам документы, мы вас всех порвем»… Я продолжаю говорить: «Ребята, почему вы врете, придумываете летчика Волошина, если «Бук» наш», — говорит Венедиктов.

Напомним, дело о сбитом «Боинге» с марта рассматривается в суде в Нидерландах. Заочно обвиняются трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинский гражданин Леонид Харченко. Параллельно с этим судебным процессом семьи погибших подали иски в Евросуд по правам человека и требуют крупных денежных компенсаций от России. 40 пострадавших семей добиваются от РФ выплаты 330 млн долларов.

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