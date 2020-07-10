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Трагедия МН17: Нидерланды подают на Россию в суд
Несмотря на то, что Россия не признает свою вину в катастрофе малазийского «Боинга», сбитого над Донбассом летом 2014, правительство Нидерландов подает иск против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поддерживая таким образом всех жертв трагедии и их родственников.
В межгосударственной заявке говорится, что правительство делится с ЕСПЧ всей доступной и актуальной информацией о сбивании рейса MH17.
«Достижение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 является и останется высшим приоритетом правительства. Делая этот шаг сегодня — передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, максимально поддерживая заявления ближайших родственников — мы приближаемся к этой цели», — цитирует УНН слова министра иностранных дел Стефа Блока.
Об иске правительство Нидерландов уведомит и Совет Безопасности ООН.
Напомним, дело о сбитом «Боинге» с марта рассматривается в суде в Нидерландах. Заочно обвиняются трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинский гражданин Леонид Харченко. Параллельно с этим судебным процессом семьи погибших подали иски в Европейский суд по правам человека и требуют крупных денежных компенсаций от России. 40 пострадавших семей добиваются от РФ выплаты 330 млн долларов.
Как сообщали «ФАКТЫ», главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, входящий в близкое окружение Путина, в интервью «ГОРДОН» заявил, что Россия ведет тайные переговоры по линии МИД, чтобы семьи погибших отозвали свои иски.90
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