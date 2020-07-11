- 06:50 Неотвратимость правосудия: стало известно, как будут действовать суды в период деоккупации Крыма и Донбасса
- 06:25 Готовьтесь к "протестам" и кибератакам: генерал США рассказал, как начнется вторжение войск Путина в Украину
- 05:50 Поднялся на космосе: Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
- 04:45 Смогут присоединиться другие страны: в иске Нидерландов к России по делу МН17 отмечен важный момент
- 04:05 Пропутинские боевики получат "привет" с воздуха: в Украине разработаны специальные авиабомбы для беспилотников
- 03:26 Путин "сумел": бывший советский аэродром станет базой ВВС НАТО на Черном море
- 02:55 Заберут всех: Ермак прокомментировал возможность предстоящего обмена пленными
- 02:25 Неудачный "ответ Трампу": в ЕС отреагировали на решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии
- 01:19 России рано радоваться: Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
- 00:55 Пожары в Луганской области: названы сроки получения компенсации пострадавшими
- 00:25 Неприятный сюрприз для Путина: Ермак прокомментировал возможность снятия санкций с России
- 10.07 23:57 ВОЗ выступила против возвращения тотального карантина
Готовьтесь к "протестам" и кибератакам: генерал США рассказал, как начнется вторжение войск Путина в Украину
Осенью у России будут благоприятные условия для вторжения в Украину, и если она решит ими воспользоваться, то Украине стоит готовиться к мощным кибератакам, которые выведут из строя системы управления, и к полной блокаде Азовского моря.
Об этом в интервью изданию «Тиждень» заявил бывший командующий ВС США в Европе, эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Бен Ходжес.
Также эксперт предполагает возможность многочисленных общественных протестов в Украине, организованных российскими спецслужбами в разных социальных группах.
«Их цель — максимально отвлечь внимание, это будут разные города во всех областях Украины, не только на юге. Они создадут Киеву немало проблем», — считает эксперт.
Генерал уверен, что в сентябре у РФ будут все предпосылки для нападения, в том числе летняя засуха и нехватка воды в Крыму. К тому же в регионе продолжается дезинформационная операция Кремля, с помощью которой он пытается говорить о гуманитарной катастрофе. Также этому способствуют и изменения в конституцию РФ, которыми российская власть пытается юридически оформить свои претензии на бывшие республики Советского Союза.
«Россияне и дальше выдают гражданам Украины свои паспорта. Это все политические и экономические условия. Затем надо обратить внимание на военные учения „Кавказ-2020“, которые соберут в регионе значительные силы ВС РФ», — подчеркнул эксперт.
Также он обратил внимание на другие неблагоприятные для Украины аспекты: сейчас все внимание США приковано к борьбе с COVID-19, насилию на улицах и президентским выборам, а Германия и Франция недостаточно давят на Россию.
И если Кремль сочтет, что со стороны Запада реакция будет минимальной, то это создает определенные риски. Такие расчеты могут повлечь «атаку определенного типа», — подчеркнул эксперт, добавив, что все упомянутые предпосылки для наступления «не обязательно означают, что атака будет, однако предпосылки есть».
Напомним, что командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что командование Военно-морских сил Украины не исключает новой агрессии со стороны России. Российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в интервью нашему изданию высказал уверенность, что Кремль не отказался от проекта «Новороссия», по которому Россия может получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.132
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Готовьтесь к "протестам" и кибератакам: генерал США рассказал, как начнется вторжение войск Путина в Украину
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.