Украина

Готовьтесь к "протестам" и кибератакам: генерал США рассказал, как начнется вторжение войск Путина в Украину

Осенью у России будут благоприятные условия для вторжения в Украину, и если она решит ими воспользоваться, то Украине стоит готовиться к мощным кибератакам, которые выведут из строя системы управления, и к полной блокаде Азовского моря.

Об этом в интервью изданию «Тиждень» заявил бывший командующий ВС США в Европе, эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Бен Ходжес.

Также эксперт предполагает возможность многочисленных общественных протестов в Украине, организованных российскими спецслужбами в разных социальных группах.

«Их цель — максимально отвлечь внимание, это будут разные города во всех областях Украины, не только на юге. Они создадут Киеву немало проблем», — считает эксперт.

Генерал уверен, что в сентябре у РФ будут все предпосылки для нападения, в том числе летняя засуха и нехватка воды в Крыму. К тому же в регионе продолжается дезинформационная операция Кремля, с помощью которой он пытается говорить о гуманитарной катастрофе. Также этому способствуют и изменения в конституцию РФ, которыми российская власть пытается юридически оформить свои претензии на бывшие республики Советского Союза.

«Россияне и дальше выдают гражданам Украины свои паспорта. Это все политические и экономические условия. Затем надо обратить внимание на военные учения „Кавказ-2020“, которые соберут в регионе значительные силы ВС РФ», — подчеркнул эксперт.

Также он обратил внимание на другие неблагоприятные для Украины аспекты: сейчас все внимание США приковано к борьбе с COVID-19, насилию на улицах и президентским выборам, а Германия и Франция недостаточно давят на Россию.

И если Кремль сочтет, что со стороны Запада реакция будет минимальной, то это создает определенные риски. Такие расчеты могут повлечь «атаку определенного типа», — подчеркнул эксперт, добавив, что все упомянутые предпосылки для наступления «не обязательно означают, что атака будет, однако предпосылки есть».

Напомним, что командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что командование Военно-морских сил Украины не исключает новой агрессии со стороны России. Российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в интервью нашему изданию высказал уверенность, что Кремль не отказался от проекта «Новороссия», по которому Россия может получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

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