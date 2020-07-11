- 06:50 Неотвратимость правосудия: стало известно, как будут действовать суды в период деоккупации Крыма и Донбасса
- 06:25 Готовьтесь к "протестам" и кибератакам: генерал США рассказал, как начнется вторжение войск Путина в Украину
- 05:50 Поднялся на космосе: Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
- 04:45 Смогут присоединиться другие страны: в иске Нидерландов к России по делу МН17 отмечен важный момент
- 04:05 Пропутинские боевики получат "привет" с воздуха: в Украине разработаны специальные авиабомбы для беспилотников
- 03:26 Путин "сумел": бывший советский аэродром станет базой ВВС НАТО на Черном море
- 02:55 Заберут всех: Ермак прокомментировал возможность предстоящего обмена пленными
- 02:25 Неудачный "ответ Трампу": в ЕС отреагировали на решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии
- 01:19 России рано радоваться: Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
- 00:55 Пожары в Луганской области: названы сроки получения компенсации пострадавшими
- 00:25 Неприятный сюрприз для Путина: Ермак прокомментировал возможность снятия санкций с России
- 10.07 23:57 ВОЗ выступила против возвращения тотального карантина
Неотвратимость правосудия: стало известно, как будут действовать суды в период деоккупации Крыма и Донбасса
В период возвращения в Украину временно оккупированных территорий на них должно быть обеспечено верховенство права, которым будет предусмотрено наказание тех, кто нарушал права человека во время оккупации.
С этой целью в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывается стратегия переходного правосудия, говорится в сообщении ведомства.
Ее основой, по словам заместитель министра Игоря Яременко, должна быть неотвратимость наказания.
«Если мы хотим реинтегрировать временно оккупированные территории, мы должны обеспечить определенные базовые вещи. Но ключевое — обеспечение действия переходного правосудия. Те, кто нарушал права человека, кто преследовал людей на той территории с оружием в руках, убивал, пытал, похищал людей, забирал и присваивал имущество, должны нести за это ответственность. Если мы не сможем обеспечить это, мы не обеспечим нормальную безопасную реинтеграцию этих территорий. Люди имеют право на справедливость. Переходное правосудие — это и есть о справедливости», — сказал Яременко.
Невідворотність покарання має бути основою Стратегії перехідного правосуддя тимчасово окупованих територій, яку…Опубліковано Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Пʼятниця, 10 липня 2020 р.
Переходное правосудие, по его словам, это концепция, которая применяется в постконфликтных странах для преодоления последствий вооруженного конфликта. Она изложена в некоторых международных документах и договорах. Концепция сводится к четырем основным постулатам: осуществление эффективной уголовной юстиции, которая должна обеспечить наказание виновных лиц в этом вооруженном конфликте; институциональные реформы; возмещение убытков; донесение правды о вооруженном конфликте.
Отмечается, что на базе Минреинтеграции планируют создать специальную экспертную рабочую группу для наработки пакета законопроектов о введении системы переходного правосудия и других мероприятий безопасной реинтеграции, добавил он.
Соответствующие письма с приглашениями направлены в профильные парламентские комитеты и НАН Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве была представлена единая стратегия деоккупации Крыма.5
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Готовьтесь к "протестам" и кибератакам: генерал США рассказал, как начнется вторжение войск Путина в Украину
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.