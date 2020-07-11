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Украина

Неотвратимость правосудия: стало известно, как будут действовать суды в период деоккупации Крыма и Донбасса

6:50 11 июля 2020
Фемида

В период возвращения в Украину временно оккупированных территорий на них должно быть обеспечено верховенство права, которым будет предусмотрено наказание тех, кто нарушал права человека во время оккупации.

С этой целью в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разрабатывается стратегия переходного правосудия, говорится в сообщении ведомства.

Ее основой, по словам заместитель министра Игоря Яременко, должна быть неотвратимость наказания.

«Если мы хотим реинтегрировать временно оккупированные территории, мы должны обеспечить определенные базовые вещи. Но ключевое — обеспечение действия переходного правосудия. Те, кто нарушал права человека, кто преследовал людей на той территории с оружием в руках, убивал, пытал, похищал людей, забирал и присваивал имущество, должны нести за это ответственность. Если мы не сможем обеспечить это, мы не обеспечим нормальную безопасную реинтеграцию этих территорий. Люди имеют право на справедливость. Переходное правосудие — это и есть о справедливости», — сказал Яременко.

Невідворотність покарання має бути основою Стратегії перехідного правосуддя тимчасово окупованих територій, яку…

Опубліковано Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Переходное правосудие, по его словам, это концепция, которая применяется в постконфликтных странах для преодоления последствий вооруженного конфликта. Она изложена в некоторых международных документах и договорах. Концепция сводится к четырем основным постулатам: осуществление эффективной уголовной юстиции, которая должна обеспечить наказание виновных лиц в этом вооруженном конфликте; институциональные реформы; возмещение убытков; донесение правды о вооруженном конфликте.

Отмечается, что на базе Минреинтеграции планируют создать специальную экспертную рабочую группу для наработки пакета законопроектов о введении системы переходного правосудия и других мероприятий безопасной реинтеграции, добавил он.

Соответствующие письма с приглашениями направлены в профильные парламентские комитеты и НАН Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве была представлена единая стратегия деоккупации Крыма.

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