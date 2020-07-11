Общество и люди

Медикам удалось спасти ребенка с Киевщины, которого укусила неизвестная ядовитая змея

Киевским медикам удалось спасти 13-летнего мальчика, которого укусила гадюка, когда он был в поле. Ранее от кобры во время тренировки в своем саду пострадала американская студентка.

По словам мамы мальчика, ее сына укусила черная гадюка с желтым хвостом.

Несчастный случай произошел 9 июля в село Старое под Киевом, когда ребенок пас гусей в поле, сообщили в Бориспольской больнице интенсивного лечения.

Ребенка в больницу привезли в состоянии средней тяжести, но его самочувствие очень резко ухудшалось.

В связи с тем, что в больнице нет противозмеиной сыворотки, специалисты приемного отделения оказали первую помощь и договорились с токсикологическим отделением Охматдета о срочной госпитализации их пациента.

После того, как парню ввели сыворотку, состояние мальчика нормализовалось.

«До сих пор неизвестно, был ли это укус черной змеи или медянки, но по результатам анализов на токсины, проведенным в Охматдете, медики убеждены, что змея была ядовитой», — говорится в сообщении Бориспольской больницы.

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