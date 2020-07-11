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Мир

Новый антирекорд по коронавирусу: за сутки в мире стало почти на 237 тысяч больше заболевших

9:55 11 июля 2020
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За минувшие сутки, 10 июля, в мире появилось почти 237 тысяч человек, зараженных коронавирусом. Днем раньше суточный антирекорд составлял 228 102 человека.

Больше всего инфицированных, согласно данным сайта Worldometers, в США, Бразилии и Индии.

В этот же день умерли более 5 тысяч больных коронавирусом. По информации портала, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 72,2. В США на 1 млн населения скончались 413 человек, Бразилии — 332, Индии — 16, Великобритании — 658.

За время пандемии в мире зарегистрировали более 12 миллионов случаев заражения, из которых почти 563 тысячи оказались летальными. Вылечились более 7 миллионов человек.


По данным на утро 11 июля, в Украине подтверждены 52 843 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 1372 случаев с летальным исходом и 25 661 случая выздоровления пациентов.

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