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Спорт

В России хоккеист умер во время первой тренировки в сезоне (фото)

9:57 11 июля 2020
Павел Крутий

В российском Орске (Оренбургская область) скончался хоккеист клуба высшей лиги «Южный Урал» Павел Крутий. Ранее в России умер олимпийский чемпион Сараево-1984 хоккеист Александр Герасимов.

«Накануне команда начала свой предсезонный сбор. Сегодня утром он вместе с остальными игроками вышел на пробежку, но через некоторое время почувствовал недомогание. Немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Медики забрали Павла, но по дороге в больницу он впал в кому. Его сразу же поместили в реанимационное отделение, где врачи боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спустя некоторое время Павел скончался. Причины смерти будут выясняться. Предположительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии», — сообщили на странице команды в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщает телеграм-канал «АренаБреда», 23-летний хоккеист не прошел полностью углубленное медобследование и отправился на тренировку. Это было первое занятие после длительного карантина, и игрокам было предложено пробежать 10-километровый кросс по 35-градусной жаре. Крутию стало плохо на восьмом километре…

Отметим, что Крутий является воспитанником хабаровского хоккея. Хоккеист, выступавший на позиции нападающего, поиграл в молодежных командах Китая, а также в казахстанской «Сарыарке», после чего перебрался в «Южный Урал». На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса команда из Орска занимала предпоследнее место во 2-й конференции высшей лиги.

Крутий перебрался в Орск из Казахстана

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 22-летний российский футболист умер во время пробежки.

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