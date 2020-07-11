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Сын Бекхэмов обручился с американской актрисой, получив благословение родителей на брак (фото)
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 21-летний фотограф Бруклин Бекхэм, обручился со своей подругой — 25-летней американской актрисой Николой Пельтц. Об этом сообщает издание Daily Mail. Родители дали свое благословение на брак.
Бруклин и Никола начали встречаться в октябре прошлого года. В марте они поселились вместе в Нью-Йорке.
Бывший футболист Дэвид и дизайнер Виктория довольны выбором сына, у котором в прошлом был ряд неудачных романов. Так, он в течение восьми месяцев встречался с моделью Ханой Кросс, с которой они неоднократно скандалили на публике. Отцу в конце концов пришлось серьезно поговорить с Бруклином и попросить его держаться подальше от Кросс.
Николу, которая является дочерью миллиардера-промышленника Нельсона Пельтца, Бекхэмы считают идеальной кандидатурой в невестки.
До Бруклина Пельтц встречалась с братом моделей Беллы и Джиджи Хадид — Анваром Хадидом. Никола снималась в фильмах «Повелитель стихий», «Трансформеры: Эпоха истребления».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда фильмов «Послезавтра» и «Враг мой» женился в четвертый раз.
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