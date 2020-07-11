26.85 / 27.15 30.08 / 30.62
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сын Бекхэмов обручился с американской актрисой, получив благословение родителей на брак (фото)

10:40 11 июля 2020
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 21-летний фотограф Бруклин Бекхэм, обручился со своей подругой — 25-летней американской актрисой Николой Пельтц. Об этом сообщает издание Daily Mail. Родители дали свое благословение на брак.

Бруклин и Никола начали встречаться в октябре прошлого года. В марте они поселились вместе в Нью-Йорке.

Бывший футболист Дэвид и дизайнер Виктория довольны выбором сына, у котором в прошлом был ряд неудачных романов. Так, он в течение восьми месяцев встречался с моделью Ханой Кросс, с которой они неоднократно скандалили на публике. Отцу в конце концов пришлось серьезно поговорить с Бруклином и попросить его держаться подальше от Кросс.

Николу, которая является дочерью миллиардера-промышленника Нельсона Пельтца, Бекхэмы считают идеальной кандидатурой в невестки.

До Бруклина Пельтц встречалась с братом моделей Беллы и Джиджи Хадид — Анваром Хадидом. Никола снималась в фильмах «Повелитель стихий», «Трансформеры: Эпоха истребления».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда фильмов «Послезавтра» и «Враг мой» женился в четвертый раз.

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Война закончилась? Российскому самолету разрешили пролететь над Украиной

девушки

Полиция разыскала девушек, громивших вагон поезда на Днепропетровщине: как их наказали (видео)

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Сын Бекхэмов обручился с американской актрисой, получив благословение родителей на брак (фото)

ограбление автомобиля Укрпочты в Полтавской области

По автомобилю «Укрпочты» стреляли из гранатомета: подробности дерзкого ограбления на Полтавщине (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер