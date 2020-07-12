26.88 / 27.11 30.12 / 30.54
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Надвигаются дожди с грозами: синоптики предупредили о перемене погоды

7:07 12 июля 2020
погода

Синоптики обещают Украине несколько дождливых дней. В западные области уже пришли осадки и резкое похолодание, 12 июля непогода коснется северных и центральных регионов, 13 июля — южных и восточных областей.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 12 июля погода будет удивлять контрастами. Пока на Волыни в дневное время +18, на востоке столбики термометров покажут до +34. Очень жаркая погода ожидается и на побережье Черного моря.

карта

13 июля дожди переместятся в северные, восточные и южные области.

карта

14 июля погода будет солнечной в большинстве регионов, но дожди пройдут в восточных, юго-восточных областях, а также частично коснутся Чернигова и Сум.

погода

Напомним, по прогнозам синоптиков, с 14 июля в Украине ожидается нестабильная погода с дождями и температурой 20−27 градусов, и лишь на юге возможны +30. Об этом в статье «Дожди с грозами и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

крым

Засуха в Крыму: оккупанты объявили, у кого отберут воду для Симферополя

рыбаки

День рыбака: смешные открытки и поздравления

ФК Ингулец

Шикарный гол вывел сельскую команду в лидеры первой украинской лиги: видео шедевра

Сергей Фурса

«Денег Украине не дадут. Потому что офигели», — Сергей Фурса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер