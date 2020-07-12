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Надвигаются дожди с грозами: синоптики предупредили о перемене погоды
Синоптики обещают Украине несколько дождливых дней. В западные области уже пришли осадки и резкое похолодание, 12 июля непогода коснется северных и центральных регионов, 13 июля — южных и восточных областей.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 12 июля погода будет удивлять контрастами. Пока на Волыни в дневное время +18, на востоке столбики термометров покажут до +34. Очень жаркая погода ожидается и на побережье Черного моря.
13 июля дожди переместятся в северные, восточные и южные области.
14 июля погода будет солнечной в большинстве регионов, но дожди пройдут в восточных, юго-восточных областях, а также частично коснутся Чернигова и Сум.
Напомним, по прогнозам синоптиков, с 14 июля в Украине ожидается нестабильная погода с дождями и температурой 20−27 градусов, и лишь на юге возможны +30. Об этом в статье «Дожди с грозами и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»91
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