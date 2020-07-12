Надвигаются дожди с грозами: синоптики предупредили о перемене погоды

Украина

Синоптики обещают Украине несколько дождливых дней. В западные области уже пришли осадки и резкое похолодание, 12 июля непогода коснется северных и центральных регионов, 13 июля — южных и восточных областей.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 12 июля погода будет удивлять контрастами. Пока на Волыни в дневное время +18, на востоке столбики термометров покажут до +34. Очень жаркая погода ожидается и на побережье Черного моря.

13 июля дожди переместятся в северные, восточные и южные области.

14 июля погода будет солнечной в большинстве регионов, но дожди пройдут в восточных, юго-восточных областях, а также частично коснутся Чернигова и Сум.

Напомним, по прогнозам синоптиков, с 14 июля в Украине ожидается нестабильная погода с дождями и температурой 20−27 градусов, и лишь на юге возможны +30. Об этом в статье «Дожди с грозами и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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