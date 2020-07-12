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Мир

В России объявили о якобы успешном испытании вакцины от коронавируса

12:11 12 июля 2020
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В России объявили, что им якобы удалось испытать вакцину против коронавирусной инфекции. Пока непонятно, что это будет за вакцина, так как в испытаниях участвовали всего 38 человек. Обычно клинические исследования вакцины требуют несколько тысяч добровольцев в основную группу и столько же в контрольную.

Российский институт трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета объявил клинические испытания успешно завершенными, проблем со здоровьем у исследуемых лиц не обнаружилось. Об этом сообщает РИА Новости.

На главный вопрос, смогла ли вакцина сформировать иммунитет у подопытных, ученые не ответили. В институте говорят, что на этом этапе проверяли только безопасность состава.

Напомним, ранее руководитель института рассказывал, что исследуемая вакцина не содержит элементов коронавируса, но тем не менее, должна вызывать иммунный ответ. Кроме гражданских лиц в Сеченовском университете, вакцину тестируют еще и на российских военных.

По состоянию на 11 июля мировое научное сообщество изучает 155 вакцин, которые потенциально могут стать способом профилактики коронавирусной инфекции. 22 вакцины уже проходят стадию испытания на людях. По самым оптимистичным прогнозам, вакцина против COVID-19 может появиться к концу 2020-го — началу 2021 года.

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