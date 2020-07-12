- 12:34 Ветер раздувает тлеющую древесину: в сети показали последствия масштабного пожара на Луганщине
- 12:11 В России объявили о якобы успешном испытании вакцины от коронавируса
- 11:51 В Киеве резко снизилось число новых случаев COVID-19
- 11:38 Офис президента влип в громкий скандал из-за угроз журналистам во время визита Зеленского на Волынь
- 11:03 100 населенных пунктов на западе Украины остались без света: спасатели предупреждают об опасности
- 10:54 Ночные клубы Одессы продолжают работать, несмотря на запрет: как обманывают проверяющих
- 10:29 Под Львовом легковушка сбила велосипедиста и слетела с моста в реку: фото трагедии
- 10:22 «Александрия» — «Динамо»: где смотреть онлайн матч 30-го тура чемпионата Украины
- 10:10 В Украине коронавирусом заразились уже более 53 тысяч человек
- 09:35 В Крыму заметили крупную колонну военной техники оккупантов: видео попало в сеть
- 09:30 Советник Ермака разразился критикой в адрес Сенцова
- 09:22 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
В России объявили о якобы успешном испытании вакцины от коронавируса
В России объявили, что им якобы удалось испытать вакцину против коронавирусной инфекции. Пока непонятно, что это будет за вакцина, так как в испытаниях участвовали всего 38 человек. Обычно клинические исследования вакцины требуют несколько тысяч добровольцев в основную группу и столько же в контрольную.
Российский институт трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета объявил клинические испытания успешно завершенными, проблем со здоровьем у исследуемых лиц не обнаружилось. Об этом сообщает РИА Новости.
На главный вопрос, смогла ли вакцина сформировать иммунитет у подопытных, ученые не ответили. В институте говорят, что на этом этапе проверяли только безопасность состава.
Напомним, ранее руководитель института рассказывал, что исследуемая вакцина не содержит элементов коронавируса, но тем не менее, должна вызывать иммунный ответ. Кроме гражданских лиц в Сеченовском университете, вакцину тестируют еще и на российских военных.
По состоянию на 11 июля мировое научное сообщество изучает 155 вакцин, которые потенциально могут стать способом профилактики коронавирусной инфекции. 22 вакцины уже проходят стадию испытания на людях. По самым оптимистичным прогнозам, вакцина против COVID-19 может появиться к концу 2020-го — началу 2021 года.101
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ветер раздувает тлеющую древесину: в сети показали последствия масштабного пожара на Луганщине (фото, видео)
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!