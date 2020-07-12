Спорт

Джошуа в ответ на провокацию фанатов улыбнулся и показал средний палец (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа, который объяснил, почему не отдаст своего сына в профессиональный бокс, проводит отдых в Испании на популярном курорте Коста-дель-Соль. Звезды подобной величины привыкли к повышенному вниманию со стороны людей, поэтому никому не отказывал в фотографиях, прогуливаясь по побережью Средиземного моря.

Правда, не обошлось без казуса. Несколько фанатов, находясь на безопасном расстоянии от боксера, начали провоцировать Энтони, выкрикивая: «Есть только один Тайсон Фьюри!». Джошуа, как истинный джентльмен, воздержался от оскорблений в ответ, а мило улыбнулся и… показал провокаторам средний палец.

Напомним, что ранее обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри официально заявил, что его команда согласовала с Энтони Джошуа два боя, первый из которых должен пройти уже летом следующего года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Энтони Джошуа появился на протесте Black Lives Matter на костылях.

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