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Венгрия вводит ограничения на въезд в страну из-за коронавируса: как это коснется украинцев
Правительство Венгрии отреагировало на всплески заболеваемости коронавирусом в соседних государствах и с 15 июля вводит новые ограничения на трансграничные поездки. Напомним, накануне Хорватия и Черногория изменили требования к въезжающим туристам.
По информации заявления администрации премьер-министра Виктора Орбана, все граждане страны, которые возвращаются из стран с высоким риском распространения инфекции, будут подвергнуты обязательной обсервации, а въезд иностранцев из стран «красной» зоны (с наибольшим темпом распространения коронавируса) и вовсе будет запрещен.
К «красной» категории на данный момент Будапешт относит соседние балканские страны и Украину, Сербия и Румыния занесены в «желтый» список (умеренное распространение коронавируса), а Хорватия — в «зеленый».
Исключение сделано для водителей, занимающихся международными грузовыми перевозками, транзитных пассажиров, а также иностранцев, прибывающих в Венгрию с деловой целью — они освобождаются от ограничений, однако должны быть готовы пройти медосмотр на границе.
По состоянию на 12 июля в Венгрии было зарегистрировано 4234 случая заболевания COVID-19, из них 595 случаев закончились летально. При этом население страны составляет 10 млн человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 29 июня Венгрия возобновила работу пунктов пропуска Лоня — Дзвинково, Берегшурань — Лужанка, Вилок — Тисабеч, Тиса (Чоп) — Захонь на границе с Украиной.49
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