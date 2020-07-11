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Украина

Хорватия и Черногория изменили требования к въезжающим туристам: что важно знать

12:02 11 июля 2020
Черногория

Власти Черногории изменили правила въезда в страну для жителей Украины. Теперь для граждан Украины действует особый порядок пересечения границы.

Так, украинцам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 лишь в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма.

На практике это означает, что для авиапассажиров рейсов из Украины наличие тестов не требуется, тогда как путешественникам, направляющимся в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, сообщает Facebook-сообщество «Балканський оглядач».

Также стало известно, что Хорватия приняла решение о необходимости обязательной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности, для граждан Украины, или прохождения тестирования на Covid-19.

Институт здравоохранения Хорватии 10 июля 2020 принял решение о том, что все граждане третьих стран, имеющих основание на въезд в Республику Хорватия по личным неотложным причинам (например, имеют частную собственность в Хорватии) должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Самоизоляция может быть сокращена до 7 дней, если лицо за собственные средства через семь дней после прибытия в Хорватию сдаст забор материала из носа и горла и получит отрицательный результат ПЦР теста на SARS-CoV-2.

Лица же, которые въезжают в Республику Хорватия с туристической или деловой целью, а также ради учебы могут въехать в Хорватию без обязательной 14-дневной самоизоляции при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанного не раньше, чем за 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход). При отсутствии теста такие граждане должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Ранее Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

Как писали «ФАКТЫ», ранее многие страны открыли границы для туристов из Украины, но немало и тех, которые продолжают оставаться закрытыми для украинских граждан. О том, как не потерять деньги во время путешествий читайте в материале «ФАКТОВ»: В Украине продолжают продавать туры в закрытые для украинских туристов страны: как не потерять деньги.

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